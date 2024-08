A- A+

LUTO Lula lamenta morte de Silvio Santos: "Sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros" Presidente do Brasil destacou sua boa relação com o apresentador ao longo dos anos

A morte de Silvio Santos, neste sábado (17), segue repercutindo nos meios artístico e político. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, lamentou a morte do apresentador.

Com um texto publicado nas redes sociais, Lula destacou a importância do fundador do SBT. “Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país”, escreveu.

O presidente falou sobre a trajetória de sucesso de Silvio, que foi de camelô a empresário, e disse que eles será sempre lembrado como “o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas ‘colegas de trabalho’, como carinhosamente chamava as telespectadoras”.



Lula lembrou também da sua relação com Silvio. “Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país”, lamentou.

“Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil”, finalizou o presidente na nota.



