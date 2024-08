A- A+

LUTO Silvio Santos: Lula decreta luto oficial de três dias pela morte do apresentador O fundador do SBT morreu neste sábado (17), aos 93 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, neste sábado (17), luto oficial de três dias em todo o Brasil. O ato ocorre em razão da morte do empresário e apresentador Silvio Santos.

A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Com o luto oficial, bandeiras do Brasil devem ser hasteadas a meio mastro em órgãos públicos do País.

“É declarado luto oficial em todo o país, pelo período de três dias, contado da data de publicação deste decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Senor Abravanel, Silvio Santos, ex-apresentador de televisão e empresário brasileiro”, diz o decreto assinado por Lula.



Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia. Ele estava internado desde o início do mês.

