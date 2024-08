A- A+

MARCANTE Silvio Santos e Jô Soares: humorista se emocionou ao reencontrar apresentador no SBT em 2017 "Metade do que eu sou devo a você", disse Jô na entrega do Troféu Imprensa

Com a morte de Silvio Santos, aos 93 anos, neste sábado, em São Paulo, voltou a circular nas redes sociais um vídeo em que Jô Soares foi homenageado no Troféu Imprensa, prêmio promovido pelo SBT, de 2017. No palco, o humorista ficou visivelmente emocionado por reencontrar Silvio Santos e poder agradecê-lo pelo espaço que teve na emissora.

Isso aqui é emocionante de verdade! Silvio Santos e Jô Soares. Dois gênios! pic.twitter.com/gBj1C9AYlD — Thiago Barata (@thiagobarata87) August 17, 2024



Jô foi contratado por Silvio em 1988 para comandar o talk show noturno "Jô Soares onze e meia", um programa de entrevistas inspirado nos late shows americanos e inédito na TV brasileira. A atração durou até dezembro de 1999, quando Jô foi para TV Globo apresentar o "Programa do Jô", de igual formato.

"Eu me lembro da gente assinando contrato, eu estava para assinar, já estava redigido. Quando eu assinei, você fez assim comigo (Jô coloca as mãos no braço de Silvio): 'é aí que eu vou te pegar'. E quem acabou pegando você fui eu durantes 11 anos. Eu só quero agradecer", disse Jô, com a voz embargada.



"Agradeci no último programa desta série na Globo ("Programa do Jô", que saiu do ar em dezembro de 2016) porque você é responsável por grande parte da minha vida profissional. Você tem uma intuição de fera. Tudo que você me disse deu certo. Você é um dos meus amigos reais. Às vezes, o tempo afasta as pessoas, mas nunca afasta as verdadeiras amizades".

Jô Soares também relembrou a saída SBT.

"Eu me lembro que você fez um programa de despedida me homenageando, me pegou de surpresa. O programa era todo com coisas minhas. Na saída, enquanto corria crédito ainda, microfone ligado, você falou: 'Olha, se não der certo, as portas aqui estão abertas, mas vai dar certo. E vou sentir muitas saudades'. E eu falei: 'Não mais do que eu'. Metade do que eu sou devo a você. Obrigado por ter permitido que eu criasse um horário nobre fora do horário nobre".

