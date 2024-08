A- A+

LUTO Clubes de futebol lamentam morte de Silvio Santos: "Maior comunicador da história" Apresentador era torcedor do Fluminense, mas cultivava amor pelo Corinthians e foi autor da música 'Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano'

O mundo do futebol lamentou a morte de Silvio Santos, aos 93 anos, neste sábado. O Corinthians lembrou da paixão que o apresentador nutria pelo time, sendo inclusive autor da icônica música “Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano”.

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos. Um dos maiores apresentadores da história do Brasil, Silvio Santos comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre irreverente, Silvio nunca escondeu sua paixão pelo Timão, ao criar o hit de carnaval: ‘Doutor, eu não me engano, meu coração é corinthiano!’. Senor Abravanel deixa esposa, seis filhas e nove netos. O Corinthians se une à família, amigos e fãs neste momento de luto”, diz a nota.

Silvio era torcedor do Fluminense, mas sempre deixou claro que também gostava muito do Corinthians. O tricolor carioca prestou a solidariedade aos amigos e familiares do apresentador, e destacou os ídolos do apresentador.

“Tricolor de coração, Silvio Santos era fã e exaltava a equipe multicampeã do Fluminense do fim dos anos 1930 ao início dos anos 1940. Tinha como ídolos de infância no futebol Tim, Hércules, Romeu, Russo, Rongo e outros, que formavam o seu time de botão”, afirmou o Fluminense em nota.

Outros clubes, como Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Vasco, São Paulo, Bahia, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro, também prestaram suas condolências.



“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do apresentador Silvio Santos, o maior comunicador da história da televisão brasileira. Os domingos sem Silvio Santos jamais serão os mesmos”, diz a nota do Flamengo.

O Palmeiras prestou “condolências à família e aos fãs” do apresentador. “Um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, ele nos deixa um legado sem igual de dedicação ao trabalho e amor à vida. Nossos mais sinceros sentimentos neste momento de imensa saudade”, disse o time nas redes sociais.

Já o Botafogo se referiu a Silvio como “um ícone da comunicação e televisão brasileira”. “Com uma grande história de vida, Senor Abravanel marcou gerações e fez parte da família brasileira por décadas. O Botafogo e todo o país agradecem pelos momentos de alegria proporcionados através de seus programas e inesquecíveis bordões. Obrigado, Silvio!”, destacou o clube.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues decretou um minuto de silêncio em todos os jogos do futebol brasileiro.

"Lamento profundamente a partida do Silvio Santos. É uma tradição na minha família acompanhar aos domingos o Programa Silvio Santos. Vejo até hoje, apresentado agora pela filha dele. O Silvio Santos está na história da TV brasileira e foi também um dos grandes empresários do nosso país", afirmou Ednaldo no site da CBF.



"Faremos um minuto de silêncio em todos os jogos do futebol brasileiro nesta rodada em homenagem à memória do apresentador. Gostaria também de enviar minhas condolências aos familiares, amigos e fãs do Silvio Santos", completou.

