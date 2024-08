A- A+

ORIGEM Silvio Santos na Lapa: conheça vila operária onde nasceu o apresentador Morto neste sábado (17), aos 93 anos, dono do SBT cresceu no Centro do Rio, onde também começou a trabalhar como camelô

Embora Silvio Santos tenha criado seu império televisivo e empresarial a partir de São Paulo, o apresentador, morto neste sábado (17), aos 93 anos, era “cria” do Rio. Silvio nasceu na Lapa, na região central da cidade.

Filho de imigrantes judeus (a mãe nascera na Turquia e o pai na Grécia), Senor Abravanel cresceu na Vila Ruy Barbosa, que ficava no cruzamento das ruas do Senado e dos Inválidos. O perfil Tá na História, no Instagram, fez um vídeo no local onde ficava a antiga vila operária e hoje existe um arranha-céu.

A Vila Ruy Barbosa começou a ser construída a partir de 1890 e inaugurada no início do século XX. Lá, havia mais de 140 casas e centenas de quartos para pessoas solteiras, além de sapataria, açougue e farmácia.



A vila teve outros moradores ilustres além de Silvio, como o compositor Heitor Villa-Lobos, o ator Mário Lago e o cantor Agnaldo Timóteo.

Silvio estudou na antiga Escola Primária Celestino da Silva, hoje Escola Municipal Celestino da Silva, na Rua do Lavradio. Terminado o primário, ele foi matriculado na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcanti, hoje Colégio Estadual Amaro Cavalcanti, no Largo do Machado, onde se formou em Contabilidade.

Ele rapaz teve a primeira experiência com comércio na loja do pai. Aos 14 anos, já trabalhava como camelô na Avenida Rio Branco.

'O sorrido do patrão'

Em 2001, Silvio Santos foi homenageado no samba-enredo da escola de samba Tradição. O samba "O sorriso do patrão" tomou conta da Sapucaí naquele ano e contou com a presença do apresentador na avenida. O enredo reverenciava o comunicador por sua generosidade e também por sua história e relação com o Rio. Ele torcia para o Fluminense.

Silvio morreu em decorrência de uma broncopneumonia contraída após a contaminação por H1N1. Em respeito ao desejo do apresentador, a família anunciou que não haverá velório. Não há informações sobre o enterro.

