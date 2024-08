A- A+

SILVIO SANTOS Banqueiros e entidades empresariais destacam talento de Silvio Santos também no mundo dos negócios Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, disse que comunicador ergueu um império de empresas

Banqueiros e entidades empresariais lamentaram a morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, neste sábado. Além de seu talento para comunicação, eles destacaram também seu tino para os negócios, que resultou na construção de um império de empresas com atuação em diferentes áreas. Segundo a revista Forbes, apresentador acumulou fortuna de R$ 1,6 bilhão.

Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, afirmou, em nota, que no mundo dos negócios, Silvio Santos demonstrou um talento igualmente grandioso como na comunicação.

“No mundo dos negócios, ele demonstrou um talento igualmente grandioso, erguendo um verdadeiro império de empresas com atuação diversificada, lideradas pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Com seu sorriso marcante e bom humor permanente, estará para sempre no coração da população brasileira", escreveu Trabuco Cappi.



O presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, afirmou que Silvio Santos foi brilhante como homem de negócios.

“O Brasil perdeu um de seus maiores comunicadores e empresários. Brilhante como homem de negócios e de televisão, Silvio Santos escalou todos os degraus do sucesso, começando como vendedor nas ruas até a construção do SBT, um dos mais importantes grupos de comunicação do País. Foi um exemplo de alegria, talento e perseverança para milhões de brasileiros”, afirmou Noronha, em nota.

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) divulgou nota sobre a morte do apresentador Silvio Santos, "um entusiasta da capitalização".

"Com sua Tele Sena, Silvio Santos foi pioneiro em fomentar os títulos e disseminar sua relevância para o país", informou a associação em nota.

Veja também

CERTAME ''Enem dos Concursos'': como consultar local de prova