depoimento Gretchen se despede de Silvio Santos e revela conselho: "Pedia pra eu guardar dinheiro" Cantora afirmou que sua ascensão no meio artístico começou com o apresentador

A cantora Gretchen se despediu de Silvio Santos nas redes sociais. Ela agradeceu o espaço dado pelo apresentador no programa "Qual é a música?" e revelou um conselho que recebeu do antigo patrão:

"Minha ascensão no meio artístico começou com ele. Foram 6 meses de "Qual é a música?". E foi assim que despontei para o meio artístico definitivamente. Sempre me deu bons conselhos. Pedia pra eu guardar dinheiro pra cuidar do meu futuro. Sempre sorrindo. Sempre trazendo alegria. A gente não queria que esse dia chegasse", escreveu a cantora.



Em outra publicação, Gretchen escreve que conviver com Silvio "foi um privilégio": "Nenhuma escola, nem livros me ensinariam o que vc ensinou com a sua sabedoria. E o respeito que você tinha pelo ser humano sempre foi único.

