A- A+

LUTO Neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel se afasta das sessões finais de musical Por causa da morte do avô, no sábado e no domingo ele será substituído pelo ator Bernardo Berro nas apresentações do musical do qual também é diretor e produtor

Neto do apresentador Silvio Santos, falecido este sábado aos 93 anos, Tiago Abravanel cancelou sua participação, no sábado e no domingo, nas sessões de encerramento da temporada carioca de “Hairspray”, o musical que produz, dirige e no qual atua. O ator foi para São Paulo, onde o avô seria enterrado, num cemitério israelita.

Em nota publicada em suas redes sociais, Tiago disse será substituído nas duas sessões: “Devido ao falecimento do apresentador Silvio Santos, nas sessões dos dias 17 e 18 de agosto do musical Hairspray, o papel de Edna Turnblad será interpretado pelo ator Bernardo Berro, substituto do Tiago Abravanel, que é ator, produtor e diretor da peça”, dizia o texto.

Tiago Abravanel garantiu que “em respeito a todos que adquiriram ingressos” é que as apresentações seriam mantidas. ”Agradecemos pela compreensão e contamos com a presença de todos para celebrarmos juntos a magia da cultura que o Silvio sempre espalhou”, encerrou ele a nota.



Tiago realizou os ensaios de “Hairspray” no Teatro Imprensa do avô, que estava há 13 anos fechado e que funciona no mesmo prédio no qual funciona a Liderança Capitalização, da Tele Sena, da qual Silvio Santios era o principal acionista – e quem chegava lá era recebido por um display de Silvio, de papelão.

"Todo dia a gente pede a benção pro vovô! Cresci e respirei teatro neste lugar, era o meu playground. Saía da escola e vinha direto para cá, foi onde conheci teatro em geral", disse Tiago ao GLOBO. "Aqui fiz minha estreia profissional, aqui vi a Bibi Ferreira dirigindo... É a minha base".

Musical americano de 2002, de Marc Shaiman e Scott Wittman, baseado em filme de 1988 de John Waters, “Hairspray” era uma antiga fixação de Tiago.

"Eu pensava: 'Caraca, pessoas gordas como protagonistas!'", contou ele, que, em 2009, aos 21 anos, participou da primeira montagem brasileira de “Hairspray”, dirigida por Miguel Falabella, fazendo quatro personagens, mais uma possível substituição para a Edna Turnblad de Edson Celulari (que, para sua tristeza, nunca faltou a uma sessão).

"Foi muito divertido, mas era como se estivesse faltando alguma coisa. Eu enxergava o espetáculo do ponto de vista de uma pessoa gorda, eu sentia que em algum lugar eu precisava resolver isso", recorda-se.

No meio da produção, Tiago Abravanel quase desistiu de interpretar Edna Turnblad.

"Eu tinha uma visão tão clara do que queria com a encenação que falava: 'Putz, não vou ter tempo para olhar para essa personagem!'. Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim: 'Tiago, não era seu sonho? Agora você conseguiu comprar o negócio e vai abrir mão disso?'"

Em 2009, quando ainda não era pública a sua homossexualidade, a possibilidade de viver uma Edna lhe trazia uma certa apreensão. Pouco antes da estreia do seu “Hairspray”, tudo estava em ordem, depois de um coming out que, para ele, “foi como tirar um piano de cauda das costas”.

"Imagina eu fazendo uma personagem que quem viveu foi a Divine, uma diva, uma artista drag queen? Eu não ia poder falar sobre tudo isso, eu não ia poder ocupar esse lugar? Então tudo tem um momento certo", acredita o ator. "'Hairspray' é uma nova virada de chave na minha vida, assim como o Tim Maia (papel que projetou sua carreira em 2011, no musical “Vale tudo”). Acho que é o meu renascimento em todos os sentidos".

Veja também

DISPUTA Silvio Santos e Zé Celso: relembre a briga pelos terrenos em torno do Teatro Oficina