Show de R$ 200 mil, cinco mansões: de onde vem a fortuna de MC Daniel, que espera o primeiro filho

MC Daniel e a empresária Lorena Maria anunciaram que o primeiro filho do casal vem aí. O funkeiro, nascido em Taboão da Serra, São Paulo, já tinha dito que ser pai era o seu maior sonho.



O herdeiro não vai ter do que reclamar já que o pai tem faturado cerca de R$ 4 milhões por mês, atualmente. Mc Daniel é ainda dono de cinco mansões, joias e diversos carros.

De onde vem a fortuna de MC Daniel?

A fortuna de MC Daniel vem muito de suas apresentações. Em maio, o funkeiro usou as redes sociais para revelar quanto custa atualmente para contratar seus serviços.







"Show novo tá lindo! Banda, ballet, duração, efeitos, blocos, estrutura, led, figurino e organização. Extraordinário! Mais que um show, uma experiência. Tá R$ 200 mil, mas vale R$ 500 mil", disse o artista.

O cantor também tem faturamento expressivo por meio de trabalhos publicitários. Mas não é por menos.



De acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma Zeeng, especializada em análise de dados e voltada para os mercados de marketing e comunicação, MC Daniel é apontado como o artista brasileiro com maior engajamento nas redes sociais no primeiro semestre deste ano.



Na lista geral de figuras públicas do país com maior número de interações em páginas digitais, o funkeiro aparece em quarto lugar, atrás dos jogadores Neymar e Vini Jr e da influenciadora digital Virginia Fonseca.

Na última quarta-feira (14), o funkeiro surpreendeu ao aparecer em um story da influencer Maya Massafera contando os valores de cada um dos três anéis que tem na mão esquerda. “Esse aqui é R$ 56 mil. Esse é R$ 48 mil (em homenagem a Kevin) e esse é R$ 38 mil”, elencou ele. “É ouro, amo ouro.”

Em março, ele adquiriu um imóvel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Trata-se da sua quinta mansão. Em maio do ano passado, o artista anunciou que havia comprado uma casa de R$ 8 milhões para seus pais morarem. À época, ele falou sobre as dificuldades que sua família já havia passado. "A gente veio do nada, única coisa que a gente queria era ter dinheiro para comer uma parada", afirmou. Ele tem ainda um imóvel na Flórida, nos Estados Unidos.

MC Daniel também é fã de carros de luxo — tem uma BMW Série 3, duas Land Rover, sendo uma Evoque e outra Defender, e um Porsche 911.

Quem é MC Daniel?

MC Daniel já trabalhou como faxineiro e passou fome ao lado da família. Quando criança, seu sonho era se tornar jogador de futebol. O início de carreira na música não foi nada fácil. Começou como produtor para uma gravadora de rap:

“Eu era produtor dos caras e eles me humilharam”, disse o cantor de "Tubarão, te amo", em entrevista ao Podcats, no ano passado, acrescentando uma parceria que teve com outro cantor famoso naquele momento. “Um dia o Xamã pegou e falou: ‘Mano, cê vai ficar trabalhando pros caras e vai deixar os outros te humilhando ou vai ser artista?’”

