Famosos Dez quartos, cinema com lareira e mais: veja fotos da mansão de Deyverson na Disney Reforço recém-chegado ao Atlético-MG, centroavante comprou casa de luxo avaliada em R$ 5,5 milhões no fim do ano passado e a disponibiliza em plataformas de aluguel por temporada

Reforço recém-chegado ao Atlético-MG, Deyverson realizou um sonho no fim do ano passado: comprou uma mansão em Davenport, cidade da Flórida (EUA) a poucos minutos dos parques da Disney, avaliada em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões).



Localizada num condomínio que é uma espécie de resort cheio de atrações, a casa tem dez quartos, oito deles temáticos; oito banheiros, dois com banheira; sala de jogos, piscina aquecida e até sala de cinema equipado com lareira.

Mas o jogador não fez a aquisição pensando apenas em curtir as folgas e férias com a família. A mansão é também um investimento: Deyverson a disponibiliza para aluguel de temporada em plataformas como Airbnb e Home Away.







No mês de setembro, por exemplo, é possível alugar a casa, com capacidade para 21 pessoas, por R$ 1.700 a diária + taxas no Airbnb - o período de uma semana, com desconto, sai a R$ 14 mil.

Ao lado da mulher, a médica veterinária Karina Alexandre, é o próprio centroavante quem apresenta os cômodos da residência aos interessados, em vídeos postados num Instagram criado especialmente para o negócio.



"Passando aqui pra mostrar a nossa casa que conquistamos com muito suor, mas com muita alegria. Vou mostrar pra vocês como é a nossa casa por dentro", diz ele antes de entrar e mostrar os cômodos um por um.

A sala de cinema tem um bar como o do desenho "Simpsons". Os quartos são quase todos são decorados com personagens da Disney: princesas, Lilo & Stitch, Rei Leão, Monstros S. A., Minions, Os Vingadores e, claro, Mickey Mouse. A sala de jogos em estilo Las Vegas conta com mesa de poker, sinuca e totó. A área de lazer coberta da casa possui churrasqueira, piscina e hidromassagem.

E ainda tem a estrutura do condomínio: parque aquático com piscina de ondas, tobogã, hidromassagem, área de descanso e bar; quadras poliesportivas e de vôlei de praia; academia; salão de jogos; campo de golfe; e espaço kids.

Ma se você gostou e pensou em reservar para as festas de fim de ano, esqueça: de 14 de dezembro a 1º de janeiro, a casa já está reservada. Muito provavelmente para Deyverson, Karina e os filhos (ela é mãe de uma menina; ele tem duas; todas de outros relacionamentos), que devem repetir o que fizeram ano passado e comemorar Natal e Reveillón por lá.

