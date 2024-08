Bombas da Segunda Guerra Mundial são encontradas em mansão de Dua Lipa, na Inglaterra

A- A+

O início das obras de reforma da casa de Dua Lipa trouxe à tona uma descoberta inusitada. De acordo com informações publicadas pelo Daily Mail, a equipe de construção alertou a cantora sobre alguns objetos estranhos que poderiam representar um potencial perigo para ela e seus vizinhos.

Após a descoberta, conforme relatado pelo jornal, Dua Lipa teve que desembolsar uma grande quantia de dinheiro para que uma investigação minuciosa fosse realizada, a fim de descobrir exatamente o que eram esses artefatos e de onde vinham. Os resultados surpreenderam a equipe de construção.

Os estudos identificaram que se tratava de explosivos não detonados, lançados pelas forças armadas da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.





Os arquitetos da cantora descobriram que várias ruas ao redor da mansão, localizada no norte de Londres, foram bombardeadas por aviões de Hitler, e desde então, esses explosivos permaneceram no local sem que ninguém os reportasse.

Vale destacar que, após o alerta, foi realizada uma detonação controlada, o que permitiu que a intérprete de "One Kiss" prosseguisse com as obras de construção.

O jornal britânico também informou que conseguir a aprovação para a reforma levou mais de três anos de disputa legal, já que o conselho municipal não concordava com os planos, que incluíam uma piscina subterrânea, um estúdio de gravação, um cinema e um banho de vapor, entre outras instalações.

A mansão, adquirida por Dua Lipa em 2017 por US$ 7.363.860, está situada em uma área de conservação designada, o que gerou diversos problemas para a cantora.

Veja também

FAMOSOS Davi Brito desiste de cursar Medicina: confira outras cinco vezes em que o ex-BBB deu o que falar