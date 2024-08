A- A+

ESPORTES Jogador da NFL, marido de Simone Biles cogita comemorar com salto em homenagem à ginasta Jonathan Owens foi cobrado por um companheiro do Chicago Bears para realizar um salto durante a temporada do futebol americano

Quais são as chances de um jogador de futebol americano conseguir executar um movimento de ginástica artística em campo? Aparentemente, esta é uma ideia que já se passa na cabeça de Jonathan Owens, marido de Simone Biles, que atua no Chicago Bears, equipe da NFL.



Antes de ir à França para torcer pela esposa na Olimpíada de Paris-2024, o atleta de 29 anos já imaginou até a dificuldade para conseguir.

Owens é um personagens do "Hard Knocks", espécie de minidocumentário produzido em alguns episódios pela equipe da liga de futebol americano, junto do canal HBO.



Toda temporada, um time é escolhido para ter seus bastidores gravados no training camp, momento de início da pré-temporada. Neste ano, a bola da vez foram os Bears.

Os treinos coincidiram com o início dos Jogos, o que fez com que Owens precise assistir Biles pela TV durante as primeiras competições. Depois, porém, ele conseguiu ir à Europa. Em um trecho de uma conversa (veja no vídeo abaixo) com alguns companheiros de time no "Hard Knocks", ele foi cobrado para realizar um "flip" (um salto, na ginástica) como comemoração em algum jogo nesta temporada, em homenagem à esposa.





— Vou fazer um saudação assim, então (erguendo os braços como um ginasta) — pensa Owens, antes do companheiro questionar: — Você tem que saltar e aterrissar. Quão difícil deve ser? Deve ser difícil. — O marido de Biles completa: — Ainda mais com todo o equipamento.

As comemorações mais comuns acontecem quando jogadores anotam touchdowns, a maior pontuação do futebol americano. Mas a maior parte deles é feita por jogadores de ataque, e Owens é um safety, uma posição da defesa. Mesmo assim, ele poderia comemoram quando conseguir roubar uma bola, como através de uma interceptação.

Em outro momento do "Hard Knocks", Owens está conversando com a equipe de gravação enquanto dirige de casa para o centro de treinamento dos Bears, e revela sua admiração pelo que Biles consegue fazer, em especial na trave, aparelho em que ele tentou subir e não conseguiu. Também disse que tenta aprender as músicas de suas coreografias.

— Eu tento lembrar dos treinos (de Simone Biles). São momentos aleatórios em que ela está no chão e faz algo. Ela faz assim (gesticulando). E eu tento estar lá, e reconhecer as músicas, só para saber o que está acontecendo. Eu a vi fazer isso perfeitamente tantas vezes, sabe? Então, eu estou apenas sentado lá e assistindo, especialmente, quando ela está na trave. Meu Deus. A trave me impressiona — lembra Owens.

— Eu tento subir nela (na trave). Fiquei falando: "Querida, não tem como vocês fazerem esses saltos, e simplesmente pousarem depois. Aterrissagens cegas, todo esse tipo de coisa. E eu assistindo... (finge perder o fôlego) — completa ele.

Os bastidores do documentário ainda mostram um momento em que o jogador e Biles conversam por vídeo chamada no telefone, enquanto ele está com os cachorros do casal, contando sobre como cada um deles chegou à família.

Biles e Owens se casaram no final de abril de 2023, em uma cerimônia intimista. Cerca de 15 dias depois, o casal fez uma recepção no México, onde recebeu amigos e familiares para celebrar a união. Os dois se conheceram em março de 2020 e ficaram noivos em fevereiro de 2022.

