A- A+

CELEBRIDADES Vista para o mar, seis suítes e oito banheiros: veja a mansão de Alicia Keys Casa, localizada diante do mar da Califórnia, é avaliada em mais de R$ 160 milhões e conta com ambientes luxuosos

A mansão de Alicia Keys é capaz de deixar qualquer pessoa de queixo caído. Localizada em uma região à beira-mar do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, a casa, avaliada em US$ 30 milhões (o equivalente a mais de R$ 160 milhões na atual cotação), tem uma área interna de aproximadamente 3,5 mil metros quadrados, construída à beira de um penhasco, com seis suítes e oito banheiros.





A mansão conta com uma super vista litorânea, que pode ser desfrutada de ambientes como os quartos, cozinha (há duas na residência), sala de estar e terraço. A área externa da mansão tem piscina com borda infinita.

Mas a cantora de "Girl on fire", casada com o produtor musical Swizz Beatz, teve uma bela ajuda para a compra da casa, que aconteceu em 2018. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o casal recebeu um desconto de US$ 10 milhões após uma negociação com os corretores do imóvel, projetado pelo arquiteto Wallace E Cunningham.





Veja também

FAMOSOS Letícia Cazarré detalha estado de saúde da filha com cardiopatia rara