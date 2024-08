Quadra de futebol, piscina e vista exclusiva: Como é a mansão de Messi vandalizada em Ibiza

A- A+

O craque argentino Lionel Messi voltou a ter problemas com sua casa em Ibiza, na Espanha. Nesta terça-feira, jovens de um grupo ativista invadiram a mansão do jogador e atiraram tinta na fachada da propriedade.



"Ajudar o planeta. Comer os ricos. Abolir a polícia", foi a frase escrita numa faixa escrita, em inglês, exposta à câmara por dois jovens.

A dupla é membro do grupo ativista Futuro Vegetal, que assumiu a responsabilidade pelo crime e divulgou o vídeo feito em frente à casa, na costa oeste de Ibiza. O grupo disse num comunicado que queria destacar o papel “dos ricos na crise climática”, atacando a mansão que afirmam ser “uma construção ilegal”.





Como é a mansão de Messi em Ibiza?

A propriedade está localizada numa das zonas mais exclusivas de Espanha, Cala Tarida, situada no município de Sant Josep, a oeste da ilha. Possui 568 metros quadrados e foi construída em um enorme terreno de 16 mil m².

A casa distribui-se por um térreo de 420 metros quadrados, uma cave de 16,79 metros, um anexo de 38,85 metros e uma grande piscina de 92m² que corre paralela à propriedade. Digno de estrela do baile, no jardim há uma quadra de futebol instalada para Messi e seus três filhos – Thiago, Mateo e Ciro.

O problema por trás da casa de Messi

Além dos luxos que a mansão ostenta, na época em que o camisa 10 da seleção argentina adquiriu o imóvel, ela não possuía todas as licenças de construção ou ampliação. Em 2022, ele se envolveu em uma encruzilhada jurídica durante a compra do imóvel.

Segundo o que foi noticiado por alguns jornais locais, em maio de 2022 a Câmara Municipal de Sant Josep interrompeu as obras ilegais realizadas na propriedade, com o aval de um decreto da Câmara Municipal local. Esta ação foi gerada a partir de um relatório previamente elaborado, no qual foram reportadas obras de terraplenagem, construção de terraços, alteração da topografia do terreno e realização de escavações.

Em suma, o problema girava em torno do fato de o imóvel não possuir o certificado definitivo de construção ou certificado de habite-se, após um antigo proprietário do imóvel realizar obras sem autorização na garagem. A partir disso, a Câmara Municipal exigiu que Messi deixasse a papelada da casa em ordem.

