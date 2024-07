Argentina x Espanha: Entenda o jogo que pode colocar Messi e Yamal frente a frente

A- A+

Argentina e Espanha conquistaram Copa América e Eurocopa, respectivamente, neste domingo (14). Os títulos das seleções garantiram o duelo entre elas pela próxima edição da "Finalíssima".

Mas, afinal, o que seria esse confronto que pode colocar Messi e Yamal frente a frente?

Finalissíma

Criada em 1985 como "Taça Artemio Franchi", com nome em homenagem ao ex-presidente da Uefa, que faleceu em um acidente de carro, em 1983, o torneio tinha formato similar ao da antiga Copa Intercontinental de Clubes, que colocava frente a frente os vencedores das competições continentais da Uefa e da Conmebol.

A primeira edição foi disputada em 1985, no Parc des Princes, em Paris, entre França, campeã da Eurocopa de 1984, e Uruguai, campeão da Copa América de 1983. No duelo, vitória dos franceses por 2 a 0, com gols de Rocheteau e Touré.

A segunda edição foi realizada em 1993, em Mar del Plata, Argentina, com a seleção argentina, campeã da Copa América de 1991, enfrentando a Dinamarca, campeã do Campeonato Europeu de 1992. A partida terminou empatada em 1 a 1, no tempo regulamentar, e foi vencida pelos Hermanos nas penalidades por 5 a 4.

Após esta edição, o torneio foi descontinuado para o surgimento da Copa das Confederações, em 1992, que contava agora com os campeões continentais de seis continentes, o país-sede da Copa do Mundo e o último campeão mundial. O torneio durou até 2017.

Mas eis que em 2021, surge o renascimento do intercontinental. Na ocasião, a Uefa e a Conmebol confirmaram a volta do torneio, agora com o nome "Copa dos Campeões da Conmebol-Uefa" ou "Finalíssima".

Na edição de 2022, Argentina e Itália, campeãs da Copa América de 2021 e Eurocopa de 2020, respectivamente, se enfrentaram em Wembley, Londres. Na partida, vitória tranquila dos argentinos por 3 a 0, com gols de Lautaro Martínez, Di Maria e Dybala, e bicampeonato garantido para a seleção Albiceleste.

Argentina x Espanha

Argentina e Espanha se enfrentam agora em 2025, para disputar a 4ª edição da Finalíssima. Essa será a terceira participação dos Hermanos e a primeira de "La Roja". O duelo, contudo, ainda não tem data e nem local definidos.

