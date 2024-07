A- A+

Copa América Com gol de Lautaro Martínez, Argentina vence Colômbia e se torna maior campeã da Copa América Os argentinos ficaram com o título após gol no segundo tempo da prorrogação; Messi deixou o campo machucado e chorando

Com gol de Lautaro Martínez, a Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0 e ficou com o título da Copa América, nesta segunda-feira (15), no estádio Hard Rock, em Miami (EUA).

A conquista foi a 16ª dos argentinos, que passaram o Uruguai e ficam isolados como os maiores vencedores história do torneio mais antigo de seleções.

A decisão da Copa América registrou muitos problemas antes do início da partida. Torcedores da Argentina e Colômbia não conseguiram entrar no estádio devido a várias tentativas de invasão de pessoas sem ingressos.

O duelo demorou mais de uma hora para começar em relação ao horário previamente determinado e a bola rolou a partir das 22h20 (horário de Brasília).

Alguns torcedores foram detidos, além dos registros de feridos e desmaios em decorrência do calor em Miami.

O jogo

A final começou num ritmo acelerado. Já aos 30 segundos, a Argentina criou sua primeira chance. Messi distribuiu bem o lance pela direita, Montiel fez o cruzamento e Álvarez finalizou para fora.

Após a chegada dos argentinos, a Colômbia passou a dominar a posse de bola e as principais ações do jogo. Aos cinco minutos, Luís Díaz atacou pelo lado esquerdo, puxou pelo meio e chutou para a defesa de Dibu Martínez. No minuto seguinte, uma nova chegada com mais perigo.

James Rodríguez, que controlava o jogo no meio campo, deu ótimo lançamento, Santiago Arias cruzou e o centroavante Córdoba acertou a trave.

E o jogo era lá e cá. A Argentina respondeu à pressão colombiana aos 20 minutos com uma boa jogada da dupla histórica. Di Maria cruzou a bola rasteira e Messi chegou finalizando dentro da área. A bola desviou na zaga e sobrou tranquila para o goleiro Vargas.

E a última boa chegada do primeiro tempo movimentado foi da Colômbia. O volante Lerma arriscou da intermediária e obrigou Dibu Martínez a fazer uma grande defesa.

A Colômbia voltou do intervalo pressionando. Após boa jogada pela esquerda, a bola foi invertida e Santiago Arias chegou finalizando cruzado para fora, aos 2 minutos.

A Argentina respondeu rápido no minuto seguinte. Messi achou Mac Allister por dentro, o meio entrou dentro da área e Di Maria chutou travado pelo goleiro.

Messi machucado



Grande líder da seleção, Lionel Messi deixou o campo antes do final da partida por lesão. O meia sentiu a coxa direita aos 18 minutos e deu lugar para Nico González. Do banco de reservas, foi possível ver o craque argentino chorar.

Após a saída de Messi, a Argentina perdeu o controle de bola que tinha no meio campo e a Colômbia passou a ficar com a bola na maior parte do tempo.

Messi deixou o campo machucado na segunda etapa da partida. Foto: JUAN MABROMATA/AFP.

Prorrogação

A Argentina criou uma das melhores chances da partida no início da prorrogação. Di Maria acertou o passe na ultrapassagem de De Paul, que cruzou rasteiro. Nico Gonzalez chegou finalizando e Vargas operou um milagre para defender.

As duas seleções buscaram o ataque na primeira metade da prorrogação, mas nenhuma chance clara foi criada.

Após começar o jogo no banco de reservas, o artilheiro da Copa América apareceu para balançar as redes. Numa bela tabela entre Paredes e Lo Celso, a bola chegou para Lautaro Martínez que bateu sem chances para o goleiro.

Ficha técnica

Argentina 1

Dibu Martínez; Montiel (Molina), Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández (Paredes) e Mac Allister (Lo Celso); Messi (Nico González), Álvarez (Lautaro Martínez) e Di María (Otamendi). Treinador: Lionel Scaloni

Colômbia 0

Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta e Mojica; Lerma (Mateus Uribe), Richard Rios (Castaño), Arias (Carrascal) e James Rodríguez (Quintero); Córdoba (Borré) e Luís Díaz (Borja). Técnico: Néstor Lorenzo

Local: Hard Rock (Miami/EUA)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Bruno Pires e Rodrigo Corrêa (ambos BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Gols: Lautaro Martínez (10’ 2º tempo da prorrogação)

Cartões amarelos: Córdoba (COL); Borja (COL); Mac Allister (ARG); Lo Celso (ARG)



