Futebol Argentina e Colômbia disputam título da Copa América; confira escalações e onde assistir Argentina busca se tornar a maior campeã do torneio continental, enquanto a Colômbia está de olho no bi após 23 anos

Uma geração talentosa, com grandes destaques individuais, mas que sempre tropeça nos momentos decisivos. Assim foi dito sobre a Argentina até alguns anos atrás. Assim é dito sobre a atual Colômbia. Um camisa 10 talentoso, com uma seleção que sabe jogar com, por e para ele. Vale de Valderrama a James Rodríguez. De Maradona a Messi.

A mistura de passado e presente traz algumas semelhanças entre Argentina e Colômbia, finalistas da Copa América 2024, ainda que a primeira tenha mais lembranças positivas. A principal diferença é que nenhuma quer se apegar somente ao que passou. Uma delas sairá de campo com o título que pode coroar uma “reparação histórica” ou ratificar uma hegemonia recente.

Nova chance

A decisão será em Miami, nos Estados Unidos, no estádio Hard Rock, a partir das 21h. O país foi o mesmo em que, em 1994, sediou uma Copa do Mundo que teve a Colômbia como uma das favoritas ao título. Ao menos na visão do Rei Pelé. A previsão não se confirmou, com uma eliminação precoce.

Há quem diga que a Colômbia ser campeã é uma “reparação histórica” de uma nação que teve uma grande geração de atletas, como a do início dos anos 1990 (com Rincón, Asprilla e Valderrama) ou a da metade da década de 2010 (Cuadrado, James Rodríguez e Falcão García), mas sem conquistas.

Hoje, a equipe comandada pelo argentino Néstor Lorenzo (ironias do destino) tem boas peças tecnicamente, como o próprio James e Luis Díaz, com muita força e organização tática. Foi líder em um grupo que tinha Brasil e eliminou o Uruguai nas semifinais. Ou seja, não se intimida contra campeãs mundiais.

5x Messi

Messi está prestes a disputar a quinta final de Copa América da carreira. O argentino perdeu as três primeiras (2007, 2015 e 2016). Na última dessas, chegou até a cogitar se aposentar da seleção após um novo vice. Seguindo em frente, o camisa 10 faturou o título de 2021 e agora busca o bicampeonato no torneio.

“Estou vivendo essa Copa América como vivi a última e o Mundial. Desfrutando muito e sendo consciente de que são as últimas batalhas”, contou Messi. Campeão do mundo com a Argentina em 2022, no Catar, o atleta ainda não descartou a possibilidade de disputar o Mundial em 2026, também nos Estados Unidos.

Na atual Copa América, o meia viu outros nomes, como o goleiro Emiliano Martinez e o atacante Lautaro Martinez, se destacarem. Ainda assim, ninguém retira o posto de protagonista do craque, que jogará na cidade em que tem vivido nos últimos tempos, desde que se transferiu para o Inter Miami.

A Argentina teve 100% de aproveitamento na primeira fase. Venceu Canadá, Chile e Peru. Nas quartas, eliminou o Equador nas penalidades. Na semifinal, voltou a derrotar o Canadá.

A arbitragem do jogo será do brasileiro Raphael Claus, acompanhado dos assistentes Bruno Pires e Rodrigo Corrêa. Vale lembrar que, no sábado (13), haverá a disputa do terceiro lugar, entre Canadá e Uruguai, às 21h, em Charlotte.



Ficha técnica

Argentina

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Paredes e Lo Celso; Messi, Lautaro e Di María. Treinador: Lionel Scaloni



Colômbia

Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta e Mojica; Mateus Uribe, Richard Rios, Arias e James Rodríguez; Córdoba e Luís Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

Local: Hard Rock (Miami/EUA)

Horário: 21h

Árbitro: Raphael Claus (BRA). Assistentes: Bruno Pires e Rodrigo Corrêa

Transmissão: SporTV e Globo

