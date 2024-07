A- A+

Se tem final, tem Argentina. O favoritismo dos atuais campeões do mundo segue intacto na Copa América. Nesta terça (9), a seleção venceu o Canadá por 2x0, em Nova Jersey, pela semifinal, e agora está próximo do segundo título seguido do torneio continental e o 16º geral, podendo se tornar a maior campeã, superando o Uruguai.





No primeiro encontro entre as seleções na Copa América, ainda pela fase de grupos, o Canadá conseguiu passar um tempo inteiro sem sofrer gols da Argentina. Agora, no embate pelo mata-mata, o objetivo era dobrar a meta para, no mínimo, segurar um empate. Resultado: o aproveitamento caiu pela metade.



É bem verdade que o Canadá teve bons contra-ataques no início do primeiro tempo. Dois deles caíram nos pés de Shaffelburg, que não aproveitou para balançar as redes. A Argentina costuma ter alguns cochilos durante o jogo, mas quando se lembra quem é, o que ganhou no passado recente o que pode ganhar no futuro, a imposição vem de forma automática.



Aos 22 minutos, De Paul deu ótimo lançamento para Julián Álvarez. O atacante cortou o zagueiro Bombito e bateu entre as pernas do goleiro Crépeau para colocar a Argentina ainda mais próxima da final da Copa América.



E Messi?

Três boas chances na entrada da área. Um chute de canhota, cruzado, para fora. Um de direita, também sem acertar a meta, finalizando com uma batida por cima. Messi tentou, mas a pontaria não foi das melhores. Já o Canadá quase marcou nos acréscimos da primeira etapa com Davies, que concluiu para a defesa de Dibu Martinez.



Sem espaço para sustos, a Argentina tratou de ampliar o placar no início do segundo tempo. Após boa jogada pela direita, Enzo Fernández bateu colocado, Messi ainda tentou desviar no meio do caminho, mas nem foi preciso para vencer o goleiro canadense e fazer 2x0.



A Argentina não ficou satisfeita com o 2x0 e seguiu ao ataque. Comportamento que também deu ao Canadá campo livre para contra-atacar, embora sem muita qualidade nas conclusões.



Com a classificação encaminhada, a torcida Argentina fazia a festa no MetLife. O estádio contou com mais de 80 mil espectadores, contando também com os canadenses que acompanhavam os minutos finais da seleção na Copa América.



Definição

O outro finalista da Copa América sairá do vencedor entre Uruguai e Colômbia, que jogam nesta quarta (10), às 21h (de Brasília), em Charlotte. A decisão acontece no próximo domingo (14), em Miami.



O Uruguai eliminou o Brasil, nas penalidades, nas quartas de final. Já a Colômbia vem de goleada por 5x0 diante do Panamá. Os uruguaios buscam o 16º troféu da Copa, enquanto os colombianos lutam pelo segundo.

