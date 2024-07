Argentina x Canadá se enfrentam pela semifinal da Copa América; confira escalações e onde assistir

A- A+

Menos de um mês depois, Argentina e Canadá voltam a se enfrentar pela Copa América 2024, nesta terça (9), às 21h, em Nova Jersey, pela semifinal. Desde o encontro mais recente, na estreia da competição, pelo Grupo A, pouca coisa mudou na prática. Os argentinos seguem como favoritos. Os canadenses, a "zebra". Um ponto que difere os momentos, porém, está na impressão que deixaram nas quartas.

Ambos passaram nos pênaltis (Argentina eliminou o Equador e o Canadá tirou a Venezuela), mas com sensações distintas. Os atuais campeões do mundo ligaram o alerta para uma eliminação precoce que só não ocorreu graças ao goleiro Dibu Martinez. O adversário, estreante no torneio, percebeu que poderia ir além do que imaginava.

Messi apagado?

Sem gols marcados na Copa América e com um pênalti perdido na disputa diante do Equador, Messi não atravessa o melhor dos momentos com a seleção argentina. Para a sorte dele, dois coadjuvantes têm ajudado a equipe a se manter no páreo pelo título.

Quando o Equador marcou nos acréscimos o gol de empate que cravou o 1x1, levando a decisão para as penalidades, o clima de tensão tomou conta da Argentina. Mas somente até olharem para Martinez. Contar com o goleiro que foi um dos heróis da conquista da Copa do Mundo de 2022 tranquiliza qualquer um. E, mais uma vez, ele fez a diferença, defendendo duas cobranças.

Na frente, a esperança da Argentina está depositada em alguém que, curiosamente, já foi o grande calo: o atacante Lautaro Martinez. Apagado no Mundial passado, o jogador da Internazionale é o artilheiro da Copa América, com quatro gols.

"Fiz uma grande temporada no meu clube e me sentia pronto para me redimir do que foi a Copa do Mundo. Para mim isso era importante, me preparar bem para a Copa América e estou demonstrando isso", afirmou Lautaro.

Por falar em um jogador da Internazionale, um dos destaques do Canadá é um companheiro de clube de Lautaro, o meia Tajon Buchanan. O atleta se lesionou às vésperas das quartas de final,contra a Venezuela, e ainda é dúvida para o confronto. Outro nome conhecido no elenco canadense é o do lateral/ponta Alphonso Davies, do Bayern de Munique e especulado no Real Madrid.



Definições

O ganhador de Argentina e Canadá enfrentará na final o vencedor de Uruguai x Colômbia, que jogam na quarta (9), às 21h, em Charlotte. Os uruguaios tiraram o Brasil nas quartas, nas penalidades, após 0x0 no tempo normal, enquanto os colombianos golearam o Panamá, por 5x0.

Ficha técnica

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Nicolás Gonzalez; Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Canadá

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Jonathan Osorio, Eustaquio; Laryea, Jonathan David, Shaffelburg; Cyle Larin. Técnico: John Herdman.

Local: MetLife Stadium (Nova Jersey/EUA)

Horário: 21h

Árbitro: Piero Maza (CHI). Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Jose Retamal (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Transmissão: SporTv e Globo

