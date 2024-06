A- A+

Futebol Argentina vence Canadá em abertura da Copa América 2024 Com Messi atuando de garçom, argentinos venceram por 2x0 pelo Grupo A da competição

A Argentina estreou com vitória na Copa América 2024. Nesta quinta (20), em Atlanta, a seleção venceu o Canadá por 2x0, pelo Grupo A. Os gols foram de Julian Álvarez e Lautaro Martinez. A atual campeã do torneio volta a campo na próxima terça, contra o Chile, às 22h, em Nova Jersey.

O jogo começou intenso, com o Canadá marcando em cima para evitar que a bola caísse nos pés dos argentinos. Tática que funcionou bem somente até os sete minutos, quando um corte errado deixou Di Maria com o campo livre, tendo apenas o goleiro Crépeau à frente. Uma oportunidade incrível que, para a sorte dos canadenses, o meia perdeu ao chutar em cima do camisa 16.

A postura ofensiva do Canadá, ainda que arriscada, proporcionou grandes oportunidades. Ao menos em dois momentos, a seleção entrou bem na grande área da Argentina, mas sempre falhando na finalização final. Davies, pela esquerda, era o que mais dava trabalho aos argentinos. Bem marcado, Messi não teve tanta liberdade para municiar os atacantes.

Perto do intervalo, o Canadá perdeu uma chance incrível de fazer 1x0. Larin cruzou da direita, Estáquio cabeceou bonito e Dibu Martínez fez ótima defesa.

Decisivo

Para Messi, basta um segundo de espaço para o jogo mudar. O camisa 10 deu ótimo passe para Mac Allister, que dividiu a bola com o goleiro. No rebote, Julian Álvarez apenas completou para as redes para abrir o placar nos Estados Unidos.

Por falar em Messi, por pouco o craque não marcou um golaço por cobertura minutos depois. A vantagem trouxe a tranquilidade que os argentinos precisavam para explorar as fragilidades canadenses nos contra-ataques.

Em um deles, Lautaro Martinez ficou de frente a Crépeau, mas o goleiro salvou. Mas na vez seguinte, em lance parecido, o centroavante não desperdiçou o ótimo passe de Messi e fechou o marcador em 2x0.

Mesmo sem balançar as redes, Messi bateu mais um recorde: o de mais jogos disputados no torneio. São 35 agora, passando o goleiro chileno Sergio Livingstone. O camisa 10 participou das edições de Venezuela-2007, Argentina-2011, Chile-2015, Centenário-2016 e Brasil-2019/2021.

Complemento da rodada

Ainda pelo Grupo A, o Peru joga hoje, às 21h, contra o Chile. Jogo que marcará o reencontro do técnico Ricardo Gareca, da seleção chilena, com os peruanos, comandados pelo argentino anteriormente.

O ciclo de Gareca deixou uma lembrança indelével no Peru, país que ele levou de volta à Copa do Mundo da Rússia, em 2018, após 36 anos de ausência.

Hoje, 'El Tigre' tem a missão de reconstruir a seleção chilena, que teve um início decepcionante nas atuais Eliminatórias para a Copa do Mundo, quando ainda estava sob o comando de Eduardo Berizzo. O Peru, por sinal, também vive uma nova etapa, com o uruguaio Jorge Fossati como treinador.

O brasileiro Wilton Sampaio será o árbitro principal da partida, mas os olhares estarão voltados também para as compatriotas Edina Alves, quarta árbitra, e Neuza Back, quinta. Elas serão as primeiras mulheres a compor um órgão de arbitragem na história do torneio de seleções mais antigo do mundo.

