Futebol Duelo entre Argentina x Canadá marca estreia da Copa América 2024 Atual detentora do título do torneio, a Argentina pode se consolidar como maior ganhadora do continente

Os apaixonados por futebol que estão desde a semana passada acompanhando a disputa da Eurocopa terão mais uma competição entre seleções para curtir a partir desta quinta (20). Uma que reúne o maior ganhador de Copas do Mundo, o atual dono da taça mais desejada e outras 14 nações em busca da glória continental. Em 2026, os Estados Unidos será uma das sedes do Mundial. Mas enquanto não chega a hora, o país fica com a responsabilidade de receber em 2024 a Copa América.

A estreia da competição terá a atual campeã do Mundial e maior ganhadora da Copa América (15 taças, empatada com Uruguai), a Argentina, diante do Canadá, às 21h (Brasília), em Atlanta, pelo Grupo A. A chave ainda tem Peru e Chile, que jogam sexta (21h), às 21h, em Dallas.

Recordes para Messi

A Copa América pode fazer o craque Lionel Messi bater ainda mais recordes na carreira. O primeiro (que será alcançado nesta noite) é o de mais jogos disputados no torneio - atualmente está empatado com o goleiro chileno Sergio Livingstone (34). O camisa 10 participou das seis últimas edições (Venezuela-2007, Argentina-2011, Chile-2015, Centenário-2016 e Brasil-2019/2021).

A outra briga é pela artilharia geral da Copa. O brasileiro Zizinho e o argentino Norberto Méndez dividem o topo, com 17 gols cada um. Messi tem 13. O peruano Guerrero e o chileno Vargas, ambos com 14, também estão na disputa.

Por fim, desde a introdução do formato moderno da Copa América, nenhum capitão venceu o torneio em edições consecutivas. Se a Argentina se sagrar campeã em 2024, ele se tornará o primeiro a atingir o feito.

E o Brasil?

No Grupo D, o Brasil joga segunda (24), contra a Costa Rica, em Los Angeles - a chave também tem Colômbia e Paraguai, que entram em campo no mesmo dia, em Houston. Será a primeira competição oficial da Seleção sob o comando de Dorival Júnior, após amistosos contra Inglaterra, Espanha, México e Estados Unidos.

Detentor de nove taças, sendo a última em 2019, o Brasil vem de uma frustração ao perder o título em 2021, no Maracanã, para a Argentina, à época com Tite. Três anos depois, a aposta brasileira recai no talento de Vinícius Júnior, cotado para faturar o prêmio de melhor jogador do mundo em 2024.

Os holofotes também estarão em um “coadjuvante de luxo”: Endrick, de apenas 17 anos, vendido ao Real Madrid e maior promessa nacional da atualidade. O jovem ganhou a responsabilidade de vestir a camisa 9.

Outras oito seleções participam da Copa América. No Grupo B, estão Equador, Jamaica, México e Venezuela. O C tem Bolívia, Estados Unidos, Panamá e Uruguai. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final. A decisão será no dia 14 de julho, em Miami.

