Seleção Brasileira: CBF divulga numeração que será usada na Copa América; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou neste domingo a numeração dos jogadores que representarão a seleção brasileira na Copa América. A estreia do Brasil será diante da Costa Rica no dia 24 de junho, segunda-feira, às 22h (horário de Brasília), em Los Angeles.



A lista divulgada pela entidade não tem novidades. Rodrygo herdou a camisa de número 10, que vinha sendo de Neymar, enquanto que Endrick vestirá a 9 pela primeira vez em um torneio oficial. Ele já havia usado a numeração, que já foi de Ronaldo Fenômeno e de outros grandes nomes, nos dois últimos amistosos da seleção brasileira.





Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Endrick vestiu a camisa 21. Na ocasião, a nove foi usada por Gabriel Jesus. No entanto, o atacante assumiu o posto ao ser firmar como protagonista da seleção, dirigida por Dorival Júnior.



NUNCA É SÓ FUTEBOL



O jogador Raphinha estava em entrevista coletiva neste sábado (15), quando foi surpreendido por um veículo de imprensa inusitado, o jogador Danilo resolveu fazer uma pergunta ao parceiro, certamente, um dos momentos mais emocionantes que registramos.



pic.twitter.com/wCi2dOWlbm — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 16, 2024

A numeração escolhida dá uma ideia também da possível equipe titular do treinador, que deverá ter uma dupla defensiva formada por Éder Militão e Marquinhos, com Danilo e Wendel pelas laterais. No meio, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá devem dar apoio a Rodrygo e a um ataque formado por Vinícius Júnior, Endrick e Raphinha, este brigando por posição com Andreas Pereira. No gol, Alisson é o camisa 1.



O Brasil está no Grupo D da Copa América, ao lado de Costa Rica, Paraguai e Colômbia.



Confira a numeração usada pela Seleção Brasileira na Copa América:



Goleiros:



Alisson - 1

Bento - 12

Rafael - 23



Laterais:



Danilo - 2

Guilherme Arana - 16

Wendell - 6

Yan Couto - 13



Zagueiros:



Éder Militão - 3

Marquinhos - 4

Beraldo - 17

Bremer - 25

Gabriel Magalhães - 14



Meio-campistas:



Andreas Pereira - 19

Bruno Guimarães - 5

Douglas Luiz - 18

Ederson - 24

João Gomes - 15

Lucas Paquetá - 8



Atacantes:



Pepê - 26

Endrick - 9

Evanílson - 21

Gabriel Martinelli - 22

Raphinha - 11

Rodrygo - 10

Savinho - 20

Vinicius Junior - 7

‘ESTAMOS NO CAMINHO’



Em entrevista coletiva, o técnico da Seleção Brasileira falou sobre a fase preparatória para a Copa América e sua análise dos dois amistosos do Brasil contra as equipes do México e dos Estados Unidos.



pic.twitter.com/fBGN6zfVdT — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 13, 2024

