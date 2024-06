A- A+

Polêmica Ronaldinho critica seleção brasileira e diz que não assistirá os próximos jogos; Raphinha rebate Declaração foi feita após os últimos jogos do Brasil, em que a seleção venceu o México e empatou com os Estados Unidos

Leia também

• Brasil fica no empate com Estados Unidos em último teste antes da Copa América

• Dorival Jr. pede calma com oscilações da Seleção Brasileira: 'Momento é de formação'

• Endrick salva Brasil, que vence México em jogo de falhas defensivas e dificuldades de criação

Ronaldinho Gaúcho, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, deu uma declaração forte a respeito da atual seleção nacional neste sábado (15). Em um postagem no instagram, o ex-jogador revelou estar decepcionado com a equipe.

"Esse é um momento triste pra quem gosta do futebol brasileiro. Fica difícil encontrar ânimo pra ver os jogos. Esse é talvez um dos piores times dos últimos anos, não tem líderes de respeito, só jogadores medianos em sua maioria", iniciou.

"Acompanho futebol desde criancinha, muito antes de pensar em me tornar jogador, e eu nunca vi uma situação tão ruim como essa. Falta amor à camisa, falta garra e o mais importante de tudo: futebol", disparou

O pentacampão também disse que não assistirá os próximos jogos da seleção na Copa América.

"Nosso desempenho tem sido uma das piores coisas que já vi. Uma vergonha. Por isso, declaro aqui o meu abandono. Não vou assistir a nenhum jogo da CONMEBOL Copa América™, e nem comemorar nenhuma vitória", afirmou.

Confira a publicação de Ronaldinho:

Raphinha rebate

Em uma entrevista coletiva da seleção realizada também neste sábado (15), Raphinha rebateu as declarações de Ronaldinho e afirmou estar decepcionado com as declarações do pentacampeão.

“Foi uma surpresa não só minha, como para todo o grupo. Acredito que vocês devem saber mais do que eu, ele nunca vida deu uma declaração dessa, pelo contrário, sempre demonstrou apoio pela seleção. Acabou surpreendendo muita gente. Considero ele como ídolo, uma referência, todos que estão na seleção, não só os jogadores mas todo mundo que trabalha aqui vê ele como referência. Foi um baque para a gente", iniciou.

"Obviamente, a gente não concorda, eu não concordo, estou indo para o terceiro ano e vejo entrega, vontade, orgulho de vestir a camisa, não concordo com o que foi dito, de não ver garra, vontade, de ter jogadores medianos vestindo a camisa da Seleção. Discordo completamente, todo mundo tem qualidade, mérito", finalizou.

Raphinha ainda finalizou dizendo que o Ronaldinho havia pedido ingressos a Vinícius Júnior para assistir a seleção na Copa América.

"A gente ficou sabendo pelo Vini que ele acabou pedindo ingresso para ver nosso jogo, então já não bate com o que foi falado", completou.

Confira a entrevista de Raphinha:

Raphinha, na coletiva, sobre as declarações de Ronaldinho.



"Considero ele como ídolo, uma referência, todos que estão na seleção, não só os jogadores mas todo mundo que trabalha aqui vê ele como referência. Foi um baque para a gente."



️: @ESPNBrasilpic.twitter.com/xdFxYgN2wA — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 15, 2024

Veja também

Eurocopa Itália bate Albânia na Eurocopa em jogo com brasileiros, provocação inusitada e recorde