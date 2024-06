A- A+

Dois dos maiores jogadores da história do futebol podem representar suas seleções pela última vez em competições continentais a partir desta semana.



Tanto o português Cristiano Ronaldo, 39 anos, quanto o argentino Lionel Messi, 36, buscam conquistar novamente a Eurocopa e Copa América, respectivamente, para coroar prováveis despedidas que transcendem a nacionalidade.

Desde que passaram a dominar o cenário do esporte em mais de uma década, os jogadores trilharam carreiras que se cruzam a todo instante — o que, de certa forma, os motivou. Exemplo disso é a naturalidade que CR7 e Messi batem um recorde atrás do outro em todas as estatísticas possíveis dentro das quatro linhas.







Campeão inédito da Eurocopa em 2016, Cristiano Ronaldo estreia na edição deste ano, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília, Sportv transmite), diante da República Tcheca, em busca de mais recordes.

Cristiano já é o jogador com mais gols (14) e partidas (25) no torneio, além de ser o único a marcar em cinco edições diferentes (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) — pode ampliar esse feito para seis em 2024. Se der pelo menos uma assistência neste jogo, ele empata na liderança deste quesito com o tcheco Poborský, que tem oito.

Com uma campanha de 100% de aproveitamento — dez vitórias — nas Eliminatórias da Euro, Portugal chega como uma das favoritas para levantar o troféu do Velho Continente. A boa fase passa pelo técnico Roberto Martínez, que foi semifinalista com a Bélgica na Copa do Mundo de 2018. O espanhol tem a oportunidade de comandar uma das melhores gerações da seleção portuguesa, que mescla a experiência de CR7 com os talentos de Bernardo Silva, Bruno Fernandes e companhia.

Da mesma forma que o português, Messi pode virar o detentor de recordes na Copa América. Em clima de lua de mel após a Copa de 2022, o argentino tenta o bicampeonato sul-americano.

Assim que pisar em campo, o argentino passa a ser o atleta com mais jogos — agora está empatado com o chileno Sergio Livingstone, com 34 partidas. Messi também pode se tornar o maior artilheiro da Copa América se marcar cinco gols. Ele tem um total de 13, na sétima posição. O compatriota Norberto Méndez e o brasileiro Zizinho têm 17.

Tratado como “Deus”, a seleção argentina jogará para Messi decidir como de costume. A equipe de Lionel Scaloni perdeu apenas um jogo desde o Catar, o que aponta para um favoritismo na competição, ainda mais com um Brasil de mais dúvidas do que certezas.

A campanha argentina pelo 16º título continental começa nesta quinta-feira, contra o Canadá, pelo Grupo A, que também conta com Chile e Peru.

