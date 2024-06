A- A+

Futebol Internacional Messi rebate Mbappé após declaração sobre Eurocopa ser mais difícil que Copa do Mundo Messi usou títulos mundiais dos países sul-americanos para rebater fala do francês

Nos meses de junho e julho deste ano, o futebol ganha mais duas competições no calendário: a Copa América e a Eurocopa. Ambos os torneios são repletos de astros do esporte que defendem suas respectivas seleções. Um deles é Lionel Messi, da Argentina, e o outro é Kylian Mbappé, da França.



O atacante francês gerou polêmica ao revelar que considera a Eurocopa "mais difícil que a Copa do Mundo", e o camisa 10 argentino destacou nesta quarta-feira não concordar com a opinião de Mbappé. "Os melhores estão na Copa do Mundo, há uma razão para todos quererem ser campeões mundiais", relatou Messi à ESPN da Argentina.



A declaração de Mbappé foi feita durante uma coletiva de imprensa na semana passada. O jogador foi questionado sobre a preparação da seleção francesa para a Eurocopa e enfatizou o grau de dificuldade da disputa. "A Euro é mais complicada que a Copa do Mundo. É muito difícil, todas as equipes se conhecem. Taticamente falando, é muito difícil", disse o atacante.





Messi, por sua vez, citou os títulos mundiais de seleções da América do Sul para rebater o argumento. "Cada um dá importância à competição que joga. Eurocopa é uma competição importantíssima, mas não inclui a Argentina, três vezes campeã do mundo, o Brasil, cinco vezes campeão do mundo, o Uruguai, duas vezes campeão do mundo", reforçou ele.



Um dos títulos da Argentina foi conquistado justamente ao bater a França, na decisão da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e teve Mbappé e Messi entre os protagonistas. Na ocasião, as seleções empataram em 3 a 3 na etapa regulamentar e, nos pênaltis, os comandados por Lionel Scaloni venceram por 4 a 2.



A Argentina é a atual campeã da Copa América e inicia a defesa do título no dia 20 de junho, em jogo contra o Canadá, nos Estados Unidos. A equipe está no grupo A, e tem, além dos canadenses, Chile e Peru como adversários na fase inicial.



Já a seleção francesa foi eliminada nas oitavas de final pela Suíça na última edição da Eurocopa, em 2021. Na atual temporada, o grupo comandado por Didier Deschamps está na chave D, ao lado de Holanda, Polônia e Áustria. O primeiro jogo será contra os austríacos, no dia 17 de junho, na Alemanha.

#SelecciónMayor Cuando nos unimos, todo es más fácil.



Y como ya nos pasó, #Unidos vendrán tiempos buenos



¡Vamos Unidos en Estados Unidos! pic.twitter.com/Uwmfr5X5nN — Selección Argentina (@Argentina) June 9, 2024

