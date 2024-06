A- A+

EUROPA 2024 Cristiano Ronaldo estreia na 6ª Eurocopa à caça de novos recordes e "sonho do hat-trick" Portugal enfrenta a República Tcheca em primeira partida da fase classificatória do Grupo F

Cristiano Ronaldo já tem 39 anos, idade que poucos jogadores de futebol atingem, mas o apetite voraz do craque português se mantém intacto. Cristiano espera aproveitar a Eurocopa 2024 para bater novos recordes, tanto individuais como coletivos.

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo está confiante em ser uma peça-chave num Portugal que, segundo Ronaldo, "merece" o torneio europeu, como o fez em 2016, no único grande título até agora na seleção lusa.

— Acho que esta geração merece vencer uma competição desta magnitude — disse à imprensa Cristiano Ronaldo, que participará de sua sexta Eurocopa, desfazendo o empate que tinha até agora com o goleiro espanhol Iker Casillas (5).

A seleção portuguesa, comandada pelo espanhol Roberto Martínez, chega a esta Eurocopa depois de uma fase classificatória perfeita, na qual venceu os dez jogos realizados.

Portugal integra o Grupo F juntamente com Turquia, Geórgia e República Tcheca — estreia contra esta última, nesta terça-feira.

Tudo parecia indicar que depois de perder o título no Mundial de 2022 (Portugal foi eliminado nas quartas pelo Marrocos) e assinar com o saudita Al-Nassr, a carreira de CR7 estava fadada ao declínio. Mas, fiel à rebeldia que lhe é característica, a estrela portuguesa tem a última palavra.

Cristiano Ronaldo: 130 gols em 207 partidas internacionais

Há uma semana, num amistoso de preparação contra a Irlanda, ele marcou dois gols e elevou seu recorde de tentos em seleções para 130 — 14 deles em Eurocopas, torneio em que é o maior artilheiro de todos os tempos, de longe à frente do segundo, o francês Michel Platini (9).

Cristiano Ronaldo disputou pela primeira vez uma Eurocopa no seu país, na edição de 2004, marcando na estreia frente à Grécia, que mais tarde surpreendeu ao conquistar o título.

Desde então, Cristiano Ronaldo nunca faltou ao evento, somando 25 jogos (perdeu apenas um) e marcando em cada edição.

Se o camisa 7 fizer isso novamente na Alemanha, ele se tornará o jogador mais velho a marcar em um torneio europeu. O recorde atual é de 2008, do austríaco Ivica Vastic, que marcou um gol aos 38 anos e 257 dias.

— Gosto de futebol; os recordes são uma consequência, não são um objetivo, porque surgem naturalmente — explicou Ronaldo. — Estou feliz por disputar a minha sexta Eurocopa e procuro desfrutar da melhor forma possível, jogando bem, ajudando a equipe a vencer, dando tudo.

'Borboletas no estômago'

Apesar da longa carreira, com 207 jogos internacionais por Portugal (mais um recorde no futebol masculino), Ronaldo garantiu que ainda fica nervoso.

— Sempre aparece um frio na barriga, principalmente na véspera do jogo, mas é normal, faz parte. E fico feliz em sentir isso, porque senão o melhor seria desistir — afirmou Cristiano Ronaldo. — Ainda estou muito motivado. É uma competição diferente e estamos todos preparados.

Tal como Portugal, a República Tcheca venceu uma Eurocopa (em 1976 como Tchecoslováquia), mas há 20 anos não passa das quartas.

Os tchecos vão propor uma defesa com três zagueiros e dois laterais, liderada pelo jogador do Slavia Praga Tomas Holes, para tentar travar Ronaldo.

Para o astro português, há poucos feitos ainda a conquistar numa Eurocopa — como um hat-trick. O último jogador a marcar três gols em uma partida da competição foi o espanhol David Villa, em 2008.

