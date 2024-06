A- A+

Eurocopa Portugal x República Tcheca e mais: veja onde assistir os jogos desta terça da Eurocopa Campeão em 2016, Portugal busca estrear com vitória diante da República Tcheca, às 16h, em Leipzig

Esta terça-feira (18) marca o último dia da primeira rodada da Eurocopa. Sendo assim, apenas dois jogos agitam a principal competição de seleções do Velho Continente. Fecham a rodada, pelo Grupo F, Turquia x Geórgia e Portugal x República Tcheca.

Em confronto marcado para o Signal Iduna Park, em Dortmund, às 13h, a Turquia busca estrear com o pé direito, após uma sequência negativa de amistosos realizados no ano de 2024. Em quatro compromissos disputados, os turcos perderam três e empataram um. Na última aparição, derrota por 2x1 para a Polônia.

Entretanto, apesar do mau momento, a Turquia é favorita para estrear com os três pontos. Principal referência técnica do País, o meia Çalhanoglu estará em campo, assim como Arda Güler e Demiral.

A Geórgia, por sua vez, participa pela primeira vez da Eurocopa, após fazer história ao eliminar a Grécia nos play-offs. A equipe treinada por Willy Sagnol tem como destaque o atacante Kvaratskhelia, do Napoli.

Portugal x República Tcheca

Campeão da Eurocopa em 2016, Portugal caiu nas oitavas de final do torneio, em 2020, ao ser eliminado para a Bélgica. Sob o comando de Roberto Martínez, o time luso desponta como um dos grandes favoritos ao título desta edição, e tem Cristiano Ronaldo como a principal esperança de gols no ataque.

O camisa 7 é o maior artilheiro da história da Euro, com 14 gols. Diante de um time rejuvenescido, esta deve ser a última vez que o atacante de 39 anos disputa o torneio continental.

Já a República Tcheca busca surpreender os portugueses, no confronto que será disputado às 16h, em Leipzig. Depois de ficar entre as oito melhores seleções da última edição da Euro, os tchecos querem voltar ao mata-mata, e para o jogo desta terça, o técnico Ivan Hasek poderá contar com nomes como Patrik Schick, Hlozek e Soucek.

Onde assistir?

Turquia x Geórgia - CazéTV

Portugal x República Tcheca - SporTV

