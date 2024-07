A- A+

Futebol Canadá bate Venezuela nos pênaltis e pega Argentina nas semis da Copa América Venezuela e Canadá empataram em 1x1 no tempo normal, mas os canadenses venceram nas penalidades por 3x2

O Canadá fez história nesta sexta-feira (5) ao vencer a Venezuela por 4x3 nos pênaltis, após um empate em 1x1 no tempo regulamentar, e se classificar para as semifinais da Copa América-2024, onde enfrentará a Argentina.

O goleiro Maxime Crepeau defendeu as cobranças de Jefferson Savarino e Wilker Ángel e se tornou o herói da seleção canadense no AT&T Stadium em Arlington, Texas. Yangel Herrera também errou seu chute pela 'Vinotinto', mandando a bola na trave.

Jonathan David, Moise Bombito, Alphonso Davies e Ismael Koné converteram para os canadenses que, já em sua primeira Copa América, se colocam entre as quatro melhores seleções do continente.

Jacob Shaffelburg abriu o placar para o Canadá aos 12 minutos diante de 51.000 espectadores, a esmagadora maioria de venezuelanos, e o maior artilheiro da história da 'Vinotinto', Salomón Rondón, empatou no segundo tempo com um golaço em que chutou de longe com o goleiro adiantado (65').

Na terça-feira, o Canadá vai enfrentar a atual campeã mundial Argentina no MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey, valendo uma vaga na final do torneio.

Veja também

FUTEBOL Santos derrota Ceará para assumir liderança da Série B do Brasileiro