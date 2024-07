Messi perde pênalti, mas Dibu Martinez vira herói e coloca Argentina na semifinal da Copa América

A- A+

Quando a situação aperta, você sabe quem é que resolve para a Argentina. Messi? Não: Dibu Martinez. Com duas defesas nas cobranças de penalidade, o goleiro mais uma vez foi herói de uma classificação da seleção (qualquer lembrança da Copa do Mundo de 2022 não é mera coincidência). Após empate em 1x1 com o Equador no tempo normal, em Houston, pelas quartas de final da Copa América, os hermanos avançaram ao venceram por 4x2 nas penalidades - Messi, inclusive, foi o único a desperdiçar para os atuais campeões do torneio.





O adversário dos argentinos na semifinal sairá do confronto entre Venezuela e Canadá, que jogam sexta (5), às 22h, em Dallas. Os outros confrontos das quartas serão sábado. Às 19h, em Glendale, a Colômbia pega o Panamá. Mais tarde, às 22h, é a vez do Brasil entrar em campo para enfrentar o Uruguai, em Las Vegas.



O jogo



Em dois lances, o Equador por pouco não abriu o placar. Primeiro, em finalização de Sarmiento, que driblou bem e finalizou para a grande defesa de Martinez. Depois, Preciado recebeu ótimo cruzamento de Valencia, mas tocou por cima da meta.



Quando a Argentina fugiu da marcação alta, a qualidade dos atuais campeões da Copa América prevaleceu. Aos 34, Messi cobrou escanteio, Mac Allister desviou de cabeça e Lisandro Martínez completou para fazer 1x0.



Na trave



Enner Valencia teve nos pés a chance de dar alegria aos quase 20 milhões de equatorianos espalhados no mundo. O árbitro uruguaio Andreas Matonte assinalou penalidade após a bola bater no braço de De Paul. O atacante do Internacional foi para a cobrança, deslocou o goleiro, mas a bola bateu caprichosamente na trave.



Nos acréscimos, o improvável. Yeboah cruzou, Kevin Rodríguez desviou de cabeça e a bola morreu no fundo das redes para empatar o confronto. E detalhe: aos 51, Caicedo quase virou o jogo em cabeçada que passou perto da trave esquerda. No fim, a classificação para a semifinal foi definida nas penalidades.



Penalidades



O primeiro a cobrar foi Messi. O craque argentino optou por uma cavadinha, mas a bola acertou o travessão. Para sorte do camisa 10, Martinez logo em seguida pegou a cobrança de Mena.



Martinez, aliás, mostrou o quão gigante é no fundamento. O goleiro defendeu também a batida de Minda. Os demais argentinos converteram todas e levaram a seleção para a semifinal.

Veja também

Jogos Olímpicos Seleção Feminina de Vôlei tem elenco definido para Olimpíadas