FUTEBOL Argentina x Equador abrem as quartas de final da Copa América; confira escalações e onde assistir Confronto entre Argentina e Equador acontece nesta quinta (4), às 22h (horário de Brasília)

Abrindo a fase de mata-mata da Copa América, Argentina e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 22h (horário de Brasília), no NRG Stadium, na cidade de Houston, no Texas. O duelo irá classificar a primeira seleção para as semifinais da competição continental.

Argentina chega às quartas com 100% de aproveitamento



Atual campeã da Copa América e da Copa do Mundo, a Albiceleste chega às quartas de final com 100% de aproveitamento após vencer Canadá, Chile e Peru na fase de grupos, campanha digna de uma seleção favorita ao título.

Com três vitórias em três jogos, a equipe comandada por Lionel Scaloni não levou um único gol na competição e se classificou em primeiro lugar no grupo A.

Com dúvida na titularidade de Messi, que sofreu uma lesão na coxa direita durante a vitória da Argentina contra o Chile - desfalcando a seleção no último jogo da fase de grupos contra o Peru -, o técnico Scaloni poderá confiar a Lautaro Martínez a missão de classificar a Albiceleste para a próxima fase.

Destaque da seleção nesta edição da Copa América, Lautaro marcou quatro dos cinco gols da Argentina em três jogos, tornando-se o artilheiro da competição, seguido pelo brasileiro Vini. Jr, que marcou dois gols.

#SelecciónMayor Entrenamiento vespertino en #Houston para los dirigidos por Lionel #Scaloni.



El foco puesto en el partido del jueves por cuartos de final de la @CopaAmerica 2024. #OtraVezJuntos pic.twitter.com/VogjH8iEvk Selección Argentina (@Argentina) July 3, 2024

Em busca da 'glória inédita'

Com o sonho de conquistar a glória continental pela primeira vez, o Equador se classificou com sufoco para o mata-mata após empatar sem gols com o México e eliminar a seleção mexicana pelo saldo de gols.

Com apenas quatro pontos conquistados em três jogos - frutos de uma vitória, um empate e uma derrota -, a seleção comandada por Félix Sánchez se classificou em segundo lugar no grupo B.

Principal goleador da seleção equatoriana, com 41 gols marcados em 88 jogos, o atacante Enner Valencia, que atua no futebol brasileiro pelo Internacional, poderá ser uma das peças importantes para o duelo contra a seleção argentina.

Seleção equatoriana treina em Houston para enfrentar a Argentina. Foto: Twitter/@LaTri

Retrospecto com tabu a favor da Argentina

Ao longo da história, incluindo partidas na Copa América, eliminatórias da Copa do Mundo e amistosos, Argentina e Equador se enfrentaram 40 vezes, com a Albiceleste tendo um retrospecto favorável.

A Argentina venceu 24 vezes, enquanto o Equador venceu apenas cinco. Os outros 11 duelos terminaram empatados.

Pela competição continental, há um tabu a favor da seleção argentina: nunca foi derrotada pela seleção equatoriana na Copa América. Ao todo, foram 16 encontros, com 11 triunfos da Argentina e cinco empates.

Nos dois últimos confrontos entre as seleções, a Argentina saiu vitoriosa em ambos, um pelas eliminatórias do Mundial e outro em um amistoso, os dois vencidos por 1x0.

Apesar dos números estarem a favor da seleção argentina, o técnico Lionel Scaloni declarou que não se baseia em estatísticas para enfrentar o adversário.

"Não acredito em estatísticas. O Equador é uma equipe muito bem trabalhada, tem jogadores muito bons e um bom treinador", pontuou Scaloni.

Onde assistir Argentina x Equador no Brasil?



Pela TV fechada, o SporTV irá transmitir o duelo entre Argentina e Equador nesta quinta-feira (4). A Globoplay (streaming) também irá exibir a partida.

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Angel Di Maria. Técnico: Lionel Scaloni.

Equador: Alexander Dominguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; Jhon Yeboah, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento; Enner Valencia. Técnico: Félix Sánchez.

Outros confrontos

Outras seis equipes estão na disputa por uma vaga na semifinal da Copa América. Confira os confrontos e onde assistir:

Venezuela x Canadá, 05/07 - SporTV e Globoplay

Uruguai x Brasil, 06/07 - Globo, SporTV e Globoplay

Panamá x Colômbia, 06/07 - SporTV e Globoplay.

