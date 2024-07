Brasil empata com a Colômbia e terá Uruguai pela frente nas quartas de final da Copa América

A- A+

Faltou a vitória. Uma exibição melhor. A liderança do Grupo D. Uma esperança de que o futebol apresentado não será o mesmo no mata-mata. Faltou muita coisa ao Brasil. Ao menos, não faltou a classificação. Ainda que somente em segundo. Diante da Colômbia, a Seleção ficou apenas no 1x1, no Levi Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, pela Copa América. Nas quartas de final, os comandados do técnico Dorival Júnior enfrentarão o Uruguai, sábado (6), às 22h, em Las Vegas. Os colombianos terão o embate ante o Panamá, no mesmo dia, às 19h, em Glendale.

O primeiro momento de preocupação não foi um lance perigoso da Colômbia, mas trouxe um prejuízo a longo prazo para o Brasil. Vinícius Júnior fez falta no meia James Rodriguez e tomou o cartão amarelo. O segundo dele na competição. Ou seja, o camisa 7 desfalca a equipe nas quartas de final.

Golaço

Depois da preocupação, a alegria. Aos 11, Raphinha bateu falta no ângulo. Vargas ainda tocou na bola, mas insuficiente para evitar o gol brasileiro. Após 1.687 dias, o Brasil voltou a balançar as redes em cobrança de falta.

Da alegria, uma nova preocupação - sanada minutos depois pelo VAR. Sánchez marcou gol de cabeça para a Colômbia, mas o lance foi invalidado por impedimento. Os colombianos passaram a ter mais volume de jogo, levando perigo principalmente em cruzamentos.

De tanto levar perigo, a Colômbia conseguiu o empate. Muñoz recebe ótimo passe pela direita e toca na saída de Alisson para levar o 1x1 para o intervalo.

Com Andreas Pereira na vaga de Paquetá, o técnico Dorival Júnior tentou melhorar a mobilidade no setor de criação do Brasil. Aos 22 minutos, a torcida colombiana começou a gritar “olé” nas arquibancadas. Sinal de que as coisas não caminhavam bem para os pentacampeões mundiais.



Inacreditável

Aos 38 minutos, Borre perdeu uma chance inacreditável de marcar. Ederson errou na saída de bola e gerou o contra-ataque. O cruzamento veio na medida, mas o jogador isolou. No Brasil, a oportunidade de ouro foi aos 49, em finalização de Andreas que o goleiro tirou com a ponta dos dedos. No fim, o 1x1 agradou mais colombianos do que brasileiros.

Ficha técnica



Brasil 1

Alisson; Danilo, Eder Militão, Marquinhos e Wendell (Endrick); João Gomes (Ederson), Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Paquetá (Andreas Pereira); Raphinha, Rodrygo (Savinho) e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior



Colômbia 1

Vargas; Muñoz, Sánchez, Cuesta e Machado (Mojica); Lerma, Richard Rios (Uribe) e James Rodríguez (Carrascal); Arias, Córdoba (Borre) e Luís Díaz (Luis Sinisterra). Técnico: Néstor Lorenzo



Local: Levi Stadium (Santa Clara/EUA)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN). Assistentes: Jorge Urrego e Alberto Ponte (ambos da VEN)

Gols: Raphinha (aos 11 do 1ºT), Muñoz (aos 47 do 1ºT)

Cartões amarelos: Vinicius Júnior, João Gomes, Danilo, Bruno Guimarães (B); Machado, Lerma (C)

