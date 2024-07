A- A+

Já classificada, com seis pontos, precisando apenas de um empate para terminar no topo e “fugir” de um confronto mais difícil nas quartas de final, contra o Uruguai. Era assim que a Seleção Brasileira gostaria de estar, mas quem ostenta esse cenário é a Colômbia, líder do Grupo D da Copa América.



Ao Brasil, em segundo na chave, com quatro, e ainda sem vaga matematicamente assegurada, a meta é vencer os colombianos, nesta terça (2), às 22h (de Brasília), em Santa Clara, para “inverter” o quadro com o adversário e manter-se em trajetória ascendente no torneio.

Força máxima





O Brasil que a torcida quer ver e os atletas querem apresentar não é o da estreia, em 0x0 com a Costa Rica, mas sim o do 4x1 diante do Paraguai. Por isso, mesmo com alguns atletas pendurados (o zagueiro Eder Militão, o lateral-esquerdo Wendell, o meia Lucas Paquetá e ainda o atacante Vinícius Júnior), a tendência é que o técnico Dorival Júnior mantenha a mesma base do confronto passado.



"Nós estamos estudando bastante a equipe colombiana, que vem tendo uma regularidade muito boa e alcançando resultados muito interessantes. Merece muito respeito pela qualidade da grande maioria dos seus jogadores, que estão aí em grandes clubes do futebol mundial. Nós vamos ter a melhor escalação possível. Não tem essa história de poupar nesse momento. Eu acho que é uma amostra de que nós queremos o melhor resultado para a primeira fase da competição", afirmou o treinador.



No lado colombiano, dois nomes são bem conhecidos do brasileiro. O primeiro é James Rodríguez, que trabalhou com Dorival Júnior no São Paulo.



"Ele se sente bem com a camisa da seleção colombiana e isso impressiona em todos os aspectos. Pontua-se que determinados jogadores não alcançam desempenhos em seleções, mas com ele é o contrário. Ele se sente integrado a um grupo que o respeita e o abraça, fazendo com que ele seja ainda mais importante", avaliou Dorival.



Outra peça importante da Colômbia é o atacante Luis Díaz, companheiro de time do goleiro Alisson, do Liverpool. "É uma grande pessoa, um craque, excelente jogador que leva perigo a qualquer adversário. Teremos de trabalhar forte para defender. Acredito na força do coletivo e não acho que seja um jogador só para neutralizar ou no meu caso, fazendo defesas. A Colômbia está em um momento bom, mas acreditamos no nosso trabalho. Estamos tendo boas atuações, entregando ao treinador o que ele tem pedido. Acredito que estamos no caminho certo", declarou o camisa 1.



No mesmo horário de Brasil e Colômbia, a Costa Rica enfrenta o Paraguai, em Austin. Os paraguaios não têm mais chance de classificação. Os adversários, por outro lado, só passam em caso de vitória e derrota brasileira, mas precisando ainda tirar uma diferença de saldo de seis gols (-3x3).

Ficha técnica

Brasil



Alisson; Danilo, Eder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá; Savinho, Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior

Colômbia

Vargas; Muñoz, Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Richard Rios e James Rodríguez; Arias, Córdoba e Luís Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

Local: Levi Stadium (Santa Clara/EUA)

Horário: 22h

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN). Assistentes: Jorge Urrego e Alberto Ponte (ambos da VEN)

Transmissão: Globo, SporTV

