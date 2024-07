A- A+

futebol Copa América: Dorival abre treino e não indica mudanças no Brasil para jogo com a Colômbia Seleções se enfrentam nesta terça-feira (2), às 22h (horário de Brasília)

A Seleção Brasileira segue a sua preparação visando último jogo da fase de grupos da Copa América e, nesse domingo (30), na Universidade de Stanford, o treinador Dorival Junior deu seguimento ao trabalho com os jogadores.

Na atividade, realizada em campo reduzido, o comandante repetiu os atletas que iniciaram o duelo com os paraguaios entre os titulares.

A definição para a partida diante dos colombianos deve acontecer na atividade marcada para esta segunda-feira (1), onde Dorival deve fazer alguns testes e realizar ajustes para escolher a equipe que inicia o confronto.

O jogo diante da Colômbia está marcado para esta terça-feira (2), às 22h (horário de Brasília), em Santa Clara. A seleção, que tem um empate e uma vitória ocupa o segundo lugar da chave.

Já o adversário lidera o Grupo C com seis pontos. O Brasil se classifica com um empate. Em caso de triunfo, a equipe nacional encerra essa fase com o primeiro lugar assegurado.

O treino da seleção contou com a presença de convidados que puderam assistir a toda a movimentação dos atletas. Familiares dos atletas também acompanharam o treino programado pela comissão técnica.

Para o duelo com os colombianos, o Brasil conta com quatro jogadores pendurados: o zagueiro Eder Militão, o lateral-esquerdo Wendell, o meia Lucas Paquetá e ainda o atacante Vinícius Júnior.



Veja também

FUTEBOL França vence Bélgica e vai às quartas da Eurocopa