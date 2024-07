A- A+

Copa América Venezuela vence Jamaica e se classifica com 100% na Copa América; Equador empata e avança Os equatorianos vão enfrentar a Argentina na próxima quinta-feira (4) pelas quartas de final; Venezuela encara o Canadá na sexta (5)

O grupo B da Copa América 2024 teve seus classificados para as quartas de final definidos neste domingo (30). A Venezuela venceu a Jamaica por 3 a 0 e garantiu a primeira posição com 100% de aproveitamento dos pontos, enquanto o Equador empatou com México sem gols e avançou para a fase final.

Segundo colocado, o Equador vai enfrentar a Argentina na fase final. O primeiro duelo eliminatório da Copa América 2024 acontece na próxima quinta-feira (4), às 22h. Já a Venezuela joga no mesmo horário na sexta-feira (5) contra o Canadá.

A classificação equatoriana foi definida pelo saldo de gols. O México terminou zerada no saldo.

Surpresa

A Venezuela foi a grande surpresa da fase de grupos da Copa América. Não apenas pela classificação à chave final, mas pelas três vitórias.

Os venezuelanos venceram o Equador na estreia por 2 a 1 e o México por 1 a 0 antes de encarar a Jamaica.

Eduard Bello, Salomon Rondon e Eric Ramirez marcaram os gols do triunfo contra a Jamaica na última rodada.

Emoção até o fim

Com a vantagem do empate, o Equador teve uma postura mais defensiva desde o início da partida. O México, apesar da necessidade, não conseguiu criar muitas chances.

No segundo tempo, os mexicanos foram com tudo para o ataque e deram chances para o Equador matar a partida. Porém, Enner Valencia e os outros companheiros de ataque não balançaram as redes.

A arbitragem chegou a marcar pênalti para o México no último minuto da partida, mas após revisão do VAR o lance foi anulado.

Jogos desta segunda-feira (1º) na Copa América:

Após a definição dos classificados no grupo B da competição continental, será a vez do grupo C colocar duas seleções nas quartas de final.

Bolívia x Panamá e Estados Unidos x Uruguai fecham a chave, às 22h. Os uruguaios estão com a vaga encaminhada na liderança com seis pontos.

Panamá e Estados Unidos, empatados com três pontos cada, estão na briga pela segunda posição do grupo.

Próximo jogo do Brasil

A Seleção Brasileira só volta a campo na Copa América na próxima terça-feira (2). O Brasil vai ter um duelo duro contra a Colômbia, que vale a liderança do grupo D. Costa Rica e Paraguai fazem a outra partida da chave.



