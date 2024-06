A- A+

Copa América Argentina vence Peru e fecha fase de grupos da Copa América com 100%; Canadá avança Sem vitórias, Chile e Peru dão adeus à competição

Já classificada às quartas de final da Copa América, a Argentina venceu o Peru neste sábado (29) por 2 a 0, jogando no Sun Life Stadium, na Flórida (EUA), e fechou a fase de grupos da competição com 100% de aproveitamento.

Os dois gols da partida foram marcados por Lautaro Martínez, aos dois e aos 41 minutos do segundo tempo. O atacante, aliás, assumiu a artilharia da competição com quatro gols.

O jogo, que teve a ausência de Messi, poupado após sofrer uma pancada no jogo contra o Chile, ainda contou com o pênalti perdido por Leandro Paredes, do lado da seleção Albiceleste.

Os argentinos esperam agora a definição do grupo B, que acontece este domingo (30), onde encaram o segundo colocado da chave na próxima quinta (4).

Canadá classificado

Pelo mesmo grupo, o Canadá se classificou em segundo lugar ao empatar em 0 a 0 com o Chile. A equipe, que estreia na competição, encara agora o primeiro colocado do grupo B.

Os canadenses voltam a campo na próxima sexta (5).

