Alisson destaca longevidade na Seleção e elogia Vinícius Júnior

A- A+

São quase nove anos defendendo a meta da Seleção Brasileira. Duas Copas do Mundo no currículo, um título da Copa América 2019 e mais de 50 partidas com a camisa amarelinha. A longa trajetória de Alisson no Brasil, na visão do próprio goleiro, tem uma explicação: consistência.





"A longevidade está ligada à consistência. Quero sempre buscar ser o melhor goleiro do Brasil, da Inglaterra, do mundo. O treino é muito importante para isso, colocando muita dedicação e empenho. Começo também a amadurecer como jogador e ser humano, vendo que muitas coisas fazem a diferença”, afirmou o camisa 1.



Alisson será titular no confronto desta terça (2), contra a Colômbia, em Santa Clara, pela última rodada do Grupo D da Copa América. O goleiro terá pela frente um adversário que costuma ter ao seu lado no Liverpool, o atacante Luis Díaz.



"É uma grande pessoa, um craque, excelente jogador que leva perigo a qualquer adversário. Teremos de trabalhar forte para defender. Acredito na força do coletivo e não acho que seja um jogador só para neutralizar ou no meu caso, fazendo defesas. A Colômbia está em um momento bom, mas acreditamos no nosso trabalho. Estamos tendo boas atuações, entregando ao treinador o que ele tem pedido. Acredito que estamos no caminho certo", declarou.



Se a Colômbia tem Luis Díaz, o Brasil conta com Vinícius Júnior, autor de dois gols contra o Paraguai e cotado para ser eleito no final do ano o melhor jogador do mundo. O camisa 7 tem sido bastante cobrado para repetir com a camisa da Seleção as atuações que tem pelo Real Madrid. Pressão que Alisson não teme que vá prejudicar o desempenho do atacante.



"Quando o jogador brasileiro veste a camisa da Seleção, já vem junto com a responsabilidade. Todos são cobrados porque chegamos aqui por conta das atuações em nossos clubes. Não é uma cobrança somente externa, mas também do treinador. Ele quer que a gente renda o máximo, tentando sempre melhorar. Vejo isso com naturalidade e acredito que Vini vai alcançar esse nível A última partida foi uma grande demonstração do que ele pode fazer", concluiu.

Veja também

Futebol Dorival Júnior indica possibilidade de mudanças na escalação diante da Colômbia