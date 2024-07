A- A+

Basquete Pré-Olímpico de Basquete: De olho em Paris, Brasil vence Montenegro na estreia Bruno Caboclo foi o destaque da partida com 25 pontos

De olho em uma vaga em Paris, o Brasil venceu a seleção de Montenegro, de virada, na estreia do Pré-Olímpico de Basquete por 81 a 72, na manhã desta terça-feira (2), em Riga, na Letônia.

A partida foi marcada por grande atuação de Bruno Caboclo, que foi o cestinha da partida com 25 pontos.

O jogador ainda foi o segundo jogador brasileiro quem teve mais tempo de quadra, ao lado de Lucas Dias, somando 33 minutos cada.

Pelo lado de Montenegro, apesar da derrota, Nikola Vucevic foi o destaque dos europeus anotando 17 pontos.

Começamos com vitória! Deu Brasil contra Montenegro na estreia do Pré-Olímpico em Riga: 81 a 72.



Estatísticas



Caboclo - 25pts, 9reb, 3 tocos e 2 roubos

Huertas - 17pts e 6reb

Meindl - 11pts, 4pts e 3ast

Gui Santos - 7pts e 8reb

Raul - 7pts e 3ast

Lucas Dias - 8pts pic.twitter.com/BH3Jc31urV — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) July 2, 2024

O jogo

O Brasil começou a mal a partida. Sofrendo com os rebotes e pecando nos lances livres, os brasileiros acabaram vendo a seleção de Montenegro abrir boa vantagem já no primeiro quarto.

Vucevic comandou a vitória parcial dos europeus por 23 a 15, marcando seis pontos.

No segundo quarto, contudo, uma reação começou a ser esboçada pelo Brasil . Sob o comando de Marcelinho Huertas e Bruno Caboclo, marcando 10 e 12 pontos, respectivamente, a seleção conseguiu diminuir a vantagem para a equipe balcã, e terminou o período perdendo por 36 a 42.

O segundo tempo também começou com o Brasil buscando diminuir a desvantagem diante de Montenegro. E conseguiu. Novamente, com Bruno Caboclo marcando mais 11 pontos, a seleção terminou o teceiro quarto perdendo por 52 a 56.

E depois de tanto buscar a virada, ela chegou. No último quarto da partida, o Brasil assumiu a liderança do placar e não largou mais, dando números finais à partida.

O próximo compromisso do Brasil é na quinta-feira (4), diante de Camarões. Em caso de vitória, a seleção avança de fase como líder do grupo B e enfrenta o segundo colocado do grupo A na semifinal.





