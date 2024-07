Pré-Olímpico: Brasil tem última chance de ir a Paris-2024 no basquete; veja o que é preciso

A- A+

A semanas do início das Olimpíadas de Paris, o basquete brasileiro tem uma última oportunidade de marcar presença com seu time masculino. Mas o caminho não é nada fácil.



Hoje, a seleção entra em quadra em Riga, na Letônia, às 9h30 (transmissão da ESPN), para enfrentar Montenegro, no primeiro jogo do Pré-Olímpico.

São quatro torneios valendo vagas pelo mundo, cada um levando apenas o campeão a Paris. Além da Letônia, há disputas em Porto Rico, Espanha e Grécia.





Os montenegrinos são o principal obstáculo do Grupo B, que tem também Camarões (adversário na próxima quinta-feira, às 13h). Os dois primeiros avançam a uma fase semifinal contra os dois classificados do Grupo A, que tem Filipinas, Geórgia e Letônia.

A importância de vencer o hoje passa também por uma possível classificação na primeira colocação, diminuindo as chances de cruzar antecipadamente com os donos da casa, que dificilmente não avançarão no topo de seu grupo. A Letônia foi carrasca da seleção brasileira no Mundial de Basquete, no ano passado, quando venceu por 104 a 84 e eliminou a equipe do torneio.

No Mundial, o Brasil perdeu chance de se classificar aos Jogos, e as vagas das Américas ficaram com Estados Unidos e Canadá. De lá para cá, o comando mudou. Gustavo de Conti deixou a equipe e a opção da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) foi trazer de volta o croata Aleksandar Petrovic, que comandou a seleção de 2017 a 2021.

O técnico não fez muitas mexidas nos nomes chamados. A grande novidade para a competição é a presença do ala-pivô Mãozinha, de 23 anos, ex-Corinthians e com boa passagem pelo Memphis Grizzlies na última temporada da NBA. Além dele, o Brasil tem o ala Gui Santos, do Golden State Warriors, vindo de temporada no basquete dos Estados Unidos.

O grupo tem Marcelinho Huertas, Yago, Raulzinho, Georginho, Didi, Vitor Benite, Leo Meindl, Gui Santos, Lucas Dias, Bruno Caboclo, Mãozinha e Felício.

— Corremos contra o tempo para termos todos saudáveis, e conseguimos. Chegamos nesse primeiro jogo com todos os atletas. Montenegro é um time que conhecemos e que sabemos os pontos fortes. Neste torneio, temos que pensar jogo a jogo, e agora é Montenegro — avaliou Petrovic ao site da CBB.

Em preparação para o Pré-Olímpico, o Brasil fez três amistosos: venceu a Polônia (91 a 75) e perdeu para Croácia (91 a 81) e Eslovênia (86 a 80). Caboclo foi o principal nome brasileiro nas três partidas, com 21, 16 e 19 pontos, respectivamente.

Rival de hoje, Montenegro tenta ir a sua primeira Olimpíada. Aposta no pivô Nikola Vucevic, do Chicago Bulls, e no experiente ala-pivô Mirotic, hoje no basquete italiano.

