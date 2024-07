A- A+

Futebol Uruguai confirma liderança, Panamá vence Bolívia e Grupo C tem definição na Copa América Uruguaios vão pegar o segundo colocado do Grupo D, que pode ser o Brasil, nas quartas de final

O Grupo C definiu nesta segunda (1º) os dois classificados para as quartas de final da Copa América. Um deles, o Uruguai, já tinha assegurado a vaga no mata-mata de forma antecipada, mas faltava ratificar a liderança. Confirmação que veio após a vitória por 1x0 diante dos Estados Unidos, no estádio do Kansas City Chiefs. Os anfitriões do torneio estão eliminados. O segundo colocado foi o Panamá, que derrotou a Bolívia por 3x1, em Orlando.

Na próxima fase, o Uruguai vai pegar o segundo colocado do Grupo D. Hoje, o encontro seria com o Brasil. O Panamá encara o líder dessa chave, atualmente a Colômbia. Os ganhadores dos embates se enfrentarão na semifinal.

No outro lado do chaveamento, os jogos das quartas estão definidos. Na quinta, a Argentina pega o Equador, em Houston. Os argentinos terminaram em primeiro no Grupo A, enquanto os equatorianos ficaram em segundo do B.

Grande surpresa da competição, com 100% de aproveitamento até o momento, a Venezuela foi líder do Grupo B e encara o Canadá, segundo lugar do A. O jogo será sexta, em Dallas.

