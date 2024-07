Dorival Júnior indica possibilidade de mudanças na escalação diante da Colômbia

A- A+

Santa Clara, Califórnia – A Seleção Brasileira vai mesmo com força máxima para a última partida da fase de grupos da Copa América 2024, diante da Colômbia, nesta terça (2), em Santa Clara. O objetivo é chegar à liderança do Grupo D, o que só acontece com uma vitória, algo que não parece tão simples assim.

“Vamos com o que temos de melhor”, garantiu o técnico Dorival Junior durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (1º), no palco do jogo. “Nós estamos estudando bastante a equipe colombiana, uma excelente equipe, vem tendo uma regularidade muito boa e alcançando resultados muito interessantes”, pontuou.

Os atuais líderes do Grupo D venceram as duas primeiras partidas - 2x1 contra o Paraguai e 3x0 contra a Costa Rica. Em um passado não tão distante, em novembro do ano passado, venceram o Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 por 2x1.

Sem revanchismo

Naquela ocasião, a equipe era comandada por Fernando Diniz e pelo menos seis jogadores titulares daquela partida devem entrar em campo agora pela Copa América sob o comando de Dorival. O treinador brasileiro rechaçou qualquer sentimento de revanchismo.

“Acho que não tem que ficar esse tipo de sentimento. Pelo contrário. Nós temos que ter consciência que cada partida tem sua história. O importante, para mim, é que a equipe possa dar uma ótima resposta a todos nós, pelo trabalho que sendo desenvolvido. Queremos sempre melhorar em relação à partida anterior”, replicou o comandante brasileiro.

Quando perguntado sobre a escalação, o treinador foi evasivo, garantiu que vai com o que tem de melhor e que não pensa em poupar jogadores, seja por conta de cartões amarelos ou até mesmo para dar descanso a algum deles. Vale ressaltar que, na Copa América, um jogador fica obrigado a cumprir suspensão no caso de receber cartões amarelos em dois jogos. Até o momento, já foram punidos e estão pendurados o zagueiro Éder Militão, o lateral-esquerdo Wendell, o meia Lucas Paquetá e o atacante Vinícius Junior.

Todos 100%

Em termos de desgaste físico, a Seleção Brasileira não teve nenhuma baixa, mesmo após mais de um mês desde que chegou aos Estados Unidos e começou os treinamentos. Neste intervalo, foram dois amistosos e dois jogos pela Copa América.

“Se tem um fato que chama atenção positivamente, é que mantivemos equilíbrio, não aconteceram lesões, para todos nós chamou muito a atenção. Alterações irão acontecer em caso de alguma necessidade e também por motivos táticos e técnicos. É fundamental que finalizemos a competição com todos os jogadores em condições”, comemorou Dorival.

Brasil e Colômbia já se enfrentaram 36 vezes na história das duas seleções, com apenas quatro vitórias colombianas, 11 empates e 21 vitórias brasileiras. Porém, o treinador brasileiro acredita que “esta é uma das melhores gerações da história do futebol colombiano”.

“Jogadores atuando em várias equipes do futebol mundial com destaque. Inclusive, muitos deles em nosso país, mantendo esta mesma condição de protagonista. Não tenho dúvidas de que teremos um jogo muito mais jogado. Talvez, não aberto porque as duas equipes vão se preocupar defensivamente com o adversário, porém um jogo com muitas perspectivas”, pontuou Dorival.

O Brasil ainda treina nesta segunda-feira (1), às 21h (horário de Brasília), no Stantford Stadium, em Santa Clara. A movimentação é fechada à imprensa, que só pode acompanhar os 15 minutos iniciais. A partida contra a Colômbia é nesta terça-feira (2), às 22h (horário de Brasília).

Veja também

Futebol Bruno Pivetti agradece apoio da torcida em "virada sensacional"