Futebol Dorival prega paciência e indica repetição do time para enfrentar o Paraguai Mesmo com ausência do atacante Rodrygo no último treinamento, a escalação brasileira deve ser a mesma que empatou com a Costa Rica na primeira rodada

Las Vegas, Nevada – O frustrante empate na estreia da Copa América 2024 trouxe para o Brasil uma pressão ainda maior por uma vitória no duelo diante do Paraguai, nesta sexta-feira (28), no Estádio Allegiant, em Las Vegas. No entanto, há uma tentativa interna de torcedores, comissão técnica e dirigentes de minimizar esta pressão e qualquer indício de um clima mais tenso.





Durante a coletiva oficial pré-jogo, nesta quinta-feira (27), o técnico Dorival Júnior tratou, com toda sua calma, de minimizar os efeitos do mau resultado do primeiro jogo e de ressaltar os atributos positivos que pode retirar da partida.



“Por incrível que pareça, nós tivemos todos os quesitos necessários para quebrar uma última linha bem montada. A troca de passes em velocidade, as movimentações ora por fora, ora por dentro, aproximações dos lados do campo. Talvez, no último detalhe, no capricho, nas finalizações, pudéssemos ter tido uma sorte melhor”, frisou o comandante brasileiro.



São três dias que separam os jogos e, considerando o tempo de recuperação dos atletas, dois treinamentos propriamente táticos para correções e melhorias. Porém, o pouco tempo parece não ser um problema para o Brasil. “Nós fizemos trabalhos, ao longo desses 20 dias, que foram suficientes para que nós pudéssemos trabalhar muito a nossa força de ataque. Temos movimentos ensaiados, que foram bem executados e trabalhados durante todo este processo”, esclareceu Dorival.



A necessidade por uma vitória, diante do Paraguai, é uma realidade e o treinador não despistou, mas ponderou e pediu uma compreensão pelo momento vivido na Seleção Brasileira. “É um momento de uma mudança, de uma transição. Não se faz uma equipe do dia para o outro, ainda que tenhamos aqui alguns jogadores que já tenham uma vivência dentro da própria Seleção. A equipe tem apresentado, a todo momento, fatores muito mais positivos do que negativos em todas as partidas. Talvez, se tivesse saído o gol, estaríamos falando de outra maneira”.



Para a partida desta sexta-feira (28), Dorival não cravou a escalação, mas respondeu com um “provavelmente” ao ser perguntado se iria repetir o time, o que indica que as mudanças devem ser táticas e, principalmente, de atitudes e decisões. “O que vai acontecer é um outro tipo de jogo, uma outra situação, com tomadas de decisões de todos nós que eu espero que se aproximem daquilo que tivemos na última partida e que, de repente, possamos ser mais seguros nas nossas tomadas de decisão na frente do gol adversário”, garantiu.



A partida contra o Paraguai é às 22h (horário de Brasília) e o Brasil entra em campo já sabendo o resultado do outro jogo do grupo entre Colômbia e Costa Rica, que acontece um pouco mais cedo, às 19h. Uma nova vitória dos colombianos pode garantir a primeira classificação do grupo D.

