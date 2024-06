Marquinhos cita impacto do calor em Las Vegas e prega que Brasil precisa "equilibrar emoções"

A- A+

O frio na sala de entrevista em nada se parece com a temperatura externa que os brasileiros encontraram em Las Vegas, cidade que recebe o duelo do Brasil diante do Paraguai, nesta sexta (28), no estádio Allegiant, pela segunda rodada do Grupo D da Copa América. Os últimos dias registraram mais de 40ºC, o que fez a comissão técnica optar até por treinar em horário mais tarde. Para a sorte da Seleção, o local do confronto possui um sistema de climatização para diminuir o impacto do calor.





“A gente veio caminhando no calor e, quando entramos no estádio, vimos a mudança de clima. O ônibus tem ar-condicionado também, mas onde estávamos treinando era muito calor. Isso influencia na parte física, mas tendo um estádio climatizado ajuda muito no futebol”, contou o zagueiro Marquinhos.



A Seleção não perde do Paraguai desde 2008. Em compensação, vem de duas eliminações nas penalidades, nas edições de 2011 e 2015 da Copa América. Presente no elenco que jogou o torneio há nove anos, à época com o rótulo de “novato”, Marquinhos é hoje um dos nomes mais experientes do grupo. De acordo com o defensor, o Brasil está pronto para encarar outro confronto diante de um adversário que também deve entrar mais fechado.



"Independente da atitude do adversário, o professor vem preparando a gente da melhor forma possível. Cada jogo tem um aspecto, suas estratégias. Não tem como prever como será. O Paraguai é uma equipe aguerrida, defende bem e tem qualidade para colocar em perigo a Seleção”, apontou.



“Aproveito para pedir que todos os brasileiros que torcem pela Seleção continuem com a mesma fé. Acho muito importante saber que muitos querem nos

ver vencendo", completou.



O Brasil está em segundo na chave, com apenas um ponto, após empate sem gols com a Costa Rica na estreia. O Paraguai vem de derrota por 2x1 para a Colômbia. Caso não ganhe, os brasileiros podem chegar ao jogo diante dos colombianos até mesmo na lanterna, a depender dos demais resultados. Para não aumentar ainda mais a pressão, Marquinhos prega “equilíbrio emocional”.



“Temos de saber equilibrar emoções, expectativas. Esse é o aspecto mais importante. Na Seleção, os sentimentos são ainda mais fortes, explosivos, porque são competições rápidas. Já tivemos bate-papo com a comissão e eles já analisaram os jogos. Não temos tempo para esperar, como acontece em um clube. Tudo aqui é mais rápido. Por isso, nós buscamos sempre melhorar”, frisou.

