Eliminação Vôlei: Brasil sofre virada da Polônia e é eliminado na Liga das Nações Vôlei do Brasil fica fora do pódio a menos de um mês para os Jogos Olímpicos

O Brasil até mostrou uma boa versão durante o início do confronto contra a Polônia, nesta quinta-feira (27), nas quartas de final da Liga das Nações. Mas novamente o time de Bernardinho passou a oscilar dentro da partida e acabou sofrendo a virada por 3 sets a 1 e está eliminado da competição.

1º set

O confronto começou equilibrado com as defesas com dificuldades de ler e parar os ataques adversários. Os times iam trocando pontos sem permitir uma construção de placar mais amplo.

Depois da primeira metade do set, alguns detalhes passaram a ser em favor do Brasil. A seleção conseguia ter melhores momentos da defesa, além de um bloqueio que constantemente ajudava o passe brasileiro e em consequência o contra-ataque.

Dessa forma, o time do técnico Bernardinho conseguiu frustrar o ímpeto polonês e fechou a primeira parcial em 25 x 18. Os destaques ficaram por conta dos atletas que atacam pelas extremidades, Leal, Darlan e Lucarelli, somados, contribuíram com 16 pontos.

2º set

O segundo set iniciou com o Brasil errando um pouco mais num fundamento que foi muito importante na parcial anterior. Os erros no saque ajudavam a Polônia a construir uma pequena vantagem.

A seleção conseguiu reagir e provocar um tempo técnico adversário quando Darlan marcou dois pontos seguidos no bloqueio, retomando a encontrar o ataque adversário.

O time de Bernardinho chegou a reverter uma desvantagem de quatro pontos, mas não foi capaz de sustentar e acabou caindo por 25x23.

3º set

O Brasil chegou a ensaiar uma boa vantagem no início, mas novamente a equipe polonesa voltou a encostar no placar. Nesses momentos de maior dificuldade, o time brasileiro não tinha dúvida e chamava o oposto Darlan para o ataque.

Mas por outro lado, o ponteiro Leal sentiu um desconforto no joelho. Bernardinho escolheu pela entrada do ponteiro passador Maurício Borges e o ataque brasileiro passou a ficar mais limitado nas variações ofensivas.

A princípio o set logo escapou das mãos do Brasil. A seleção passou a não incomodar tanto o time adversário e também cometeu um número excessivo de erros não forçados. Na reta final a seleção chegou a esboçar uma reação, mas os europeus fecharam por 25x22.

4º set

Jogando pela sobrevivência na partida, o Brasil teve a volta definitiva de Leal ao jogo e uma opção a mais no ataque. Mas ainda assim a Polônia parecia saber conter isso. O caminho que o time europeu achou para evitar o ponteiro brasileiro foi forçar bem no saque.

Além disso, o Brasil continuou a cometer erros não forçados bobos, entregando muitos pontos para o time adversário. Dessa forma, o time se perdeu novamente no confronto e virou alvo fácil para um 25x16.

Resta os Jogos Olímpicos

Fora da Liga das Nações pela terceira vez consecutiva nas quartas de final, agora resta ao time brasileiro pensar na disputa dos Jogos Olímpicos no próximo mês. A Seleção Masculina está no Grupo B e reencontrará a Polônia, terá o clássico contra a Itália e o Egito.

