Polônia x Brasil: diante do time da casa, Seleção tenta espantar má fase; saiba onde assistir

Polônia x Brasil poderá ser um belo termômetro para a Seleção, visando a disputa dos Jogos Olímpicos, mês que vem, na França. O país vem de três derrotas seguidas na Liga das Nações de Vôlei e agora nas quartas de final, enfrentará a equipe da casa, nesta quinta-feira (27), a partir das 15h, em Lodz.

Perto das Olimpíadas, todo resultado conta. Uma nova derrota poderá baixar a confiança e ligar o sinal de alerta da equipe do técnico Bernardinho. Já um triunfo dará novo fôlego para a principal disputa do ano, a corrida pela sétima medalha olímpica dos homens no vôlei.

Polônia, certeza de jogo duro

Nos últimos anos, a Polônia se tornou um problema para a Seleção Brasileira masculina de vôlei. Em resumo, além dos títulos dos poloneses na última década sobre o Brasil, nos últimos cinco jogos, os europeus venceram quatro.

Mas para o 'alívio' brasileiro, o último confronto foi melhor para o lado verde e amarelo. Na última partida da 2ª etapa, que foi disputada em Fukuoka, no Japão, neste mês de junho, o Brasil venceu pelo placar de 3 sets a 1. Para repetir a dose, Bruninho disse o que será necessário fazer.

“A gente precisa ter agressividade no saque. Eles sem dúvida alguma tem ótimos atacantes, então precisamos tirar a bola da rede e dificultar a recepção deles. Por outro lado, temos que segurar o ímpeto dos sacadores deles, que atacam muito pesado”, começou o levantador

“Precisamos ter paciência e lucidez, vamos enfrentar um ginásio lotado e é uma partida muito importante visando as olimpíadas”, concluiu o capitão brasileiro.



Oscilação

O Brasil mostrou algo que é típico de um trabalho que ainda está dando os primeiros passos. A Seleção oscilou, dessa vez mais negativamente, e encerrou a sua participação na fase classificatória com três derrotas seguidas, para Estados Unidos, Canadá e França.

A equipe brasileira acabou a primeira fase na 7ª colocação, com uma campanha que é capaz de resumir bem o desempenho do time. Em 12 jogos, o Brasil venceu seis partidas e foi derrotado nas outras seis oportunidades. Por outro lado, a Polônia venceu 10 partidas, perdeu apenas duas vezes e são os atuais campeões do torneio.

Mais um capítulo

Nesta quarta-feira (26), Polônia e Brasil souberam que se enfrentarão mais uma vez daqui a um mês. Os países foram sorteados no mesmo Grupo B, junto com Itália e Egito na disputa para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Polônia x Brasil - saiba onde assistir

Transmissão: Sportv 2

Horário: 15h

Data: 27/06

Local: Lodz/Polônia

