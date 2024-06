A- A+

Jogos Olímpicos Olimpíadas: Brasil conhece adversários no vôlei masculino Nas Olimpíadas, Brasil estará no Grupo B com Polônia, Itália e Egito

O Brasil já conhece seus adversários na disputada masculina de vôlei nas Olimpíadas de Paris 2024. Nesta quarta-feira (26), foi realizado o sorteio dos grupos, em Lodz, na Polônia - mesma sede da fase final da Liga das Nações. A equipe comandada por Bernardinho ficou no Grupo B, junto com Polônia, Itália e Egito.

Devido a queda de rendimento da seleção na última etapa da Liga das Nações de Vôlei, o Brasil caiu para o Pote 3 do sorteio. Os cabeças de chave eram a França, dona da casa, a Polônia, líder do ranking mundial e o Japão.

O país caiu no grupo da Polônia, que além de ser primeira colocada do mundo, é a pedra no sapato brasileiro há alguns anos e será a adversária nas quartas de final da Liga das Nações nesta quinta-feira (27). Vindo do Pote 2, o time de Bernardinho terá o clássico diante da Itália. Já do Pote 4, chegou o adversário mais acessível e desejado por todos, o Egito, que conseguiu classificação pelo critério da universalidade e será o representante africano.

Grupo A: França, Eslovênia, Canadá e Sérvia

Grupo B: Polônia, Itália, Brasil e Egito

Grupo C: Japão, Estados Unidos, Argentina e Alemanha

Sistema de disputa

Todas as equipes se enfrentam dentro do grupo em somentes jogos de ida. As duas primeiras colocadas avançam à fase de mata-mata e também os dois melhores 3º colocados. A partir disso, será realizado o chaveamento das quartas de final em sistema olímpico, o 1º enfrenta o 8º, o 2º contra o 7º e, assim, sucessivamente.

