Argentina vence Chile com gol no fim e se classifica às quartas da Copa América

A Argentina é a primeira classificada à próxima fase da Copa América 2024. Superior durante todo confronto, os atuais campeões da competição venceram o Chile, por 1x0, na noite desta terça-feira (25), em Nova Jersey.

O resultado levou os hermanos aos seis pontos, mantendo o primeiro lugar do Grupo A. Na terceira colocação, os chilenos têm apenas um ponto. No outro jogo da chave, o Canadá bateu o Peru, por 1x0, e subiu para a vice-liderança, com três pontos.

Não seria exagero se o primeiro tempo começasse apenas aos 21 minutos. Depois de um início em ritmo lento de ambos os lados, a Argentina assumiu o protagonismo do confronto, com muita intensidade do meio para frente, mas sem sucesso nas investidas ofensivas.

Foram bonitas jogadas coletivas dos hermanos e vários chutes de fora da área. O melhor deles, de Messi, aos 35 minutos. Após rápida troca de passes, o camisa 10 recebeu livre e bateu firme da entrada da área, mas viu sua tentativa tocar na trave esquerda de Bravo e se perder pela linha de fundo.

Firme na marcação, a Argentina não deixava o Chile jogar e seguia sendo responsável pelas melhores oportunidades. Em meio à blitz, a trave voltou a salvar os chilenos no duelo. Nico González recebeu de Messi na esquerda e bateu firme. Em finalização cheia de veneno, Bravo fez a defesa e viu a bola tocar no travessão.

Com a queda de ímpeto dos argentinos, o Chile começou a acreditar que poderia sair vencedor do confronto. As primeiras finalizações do time de Ricardo Gareca só vieram acontecer depois dos 26 minutos da etapa complementar. Echeverría parou em duas boas defesas de Dibu Martínez.

Já na base do abafa, o gol da vitória argentina saiu no fim do encontro. Messi cobrou escanteio, aos 42 minutos, e Lautaro Martínez aproveitou a sobra para estufar as redes.

