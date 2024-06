A- A+

FUTEBOL Copa América: México e Venezuela duelam por vaga nas quartas de final Jogo para decidir as primeitas vagas das quartas de final do Grupo B da Copa América acontece nesta quarta (25)

A surpreendente Venezuela e o "mandante" México disputam nesta quarta-feira (25) a primeira vaga nas quartas de final do Grupo B da Copa América-2024, numa segunda rodada da chave em que Equador e Jamaica chegam com a corda no pescoço, precisando de uma vitória.

A "Vinotinto" e a seleção "azteca" venceram no sábado em suas estreias contra Equador e Jamaica, respectivamente, e lideraram a chave com três pontos cada, enquanto o 'Tricolor' e os 'Reggae Boyz' ainda não pontuaram.

A seleção venezuelana vem dando passos firmes para enterrar o apelido de eterno 'patinho feio' sul-americano e contra o Equador deu mais um passo nesse sentido.

A Venezuela alcançou um novo marco em sua história naquele sábado, em Santa Clara, na Califórnia: foi a vez que venceu em qualquer competição fora de casa depois de começar em desvantagem.

Para isso, aproveitei a vantagem numérica que teve a seu favor no Levi's Stadium durante mais de uma hora de jogo para vencer o Equador por 2 a 1.

Na quarta-feira os venezuelanos terão mais um duelo complicado para mostrar sua evolução: o México, a seleção da Concacaf que por pouco não conseguiu vencer a Jamaica em sua estreia no torneio. O triunfo só veio com um gol salvador de Gerardo Arteaga.

A partida, que fecha a segunda rodada do Grupo B, será disputada no imponente Sofi Stadium, em Inglewood, em Los Angeles, com capacidade para 70 mil espectadores, a partir das 22h (horário de Brasília).

Três horas antes, às 19h, no futurístico Allegiant Stadium (65 mil lugares), em Las Vegas, Equador e Jamaica jogam o seu futuro na Copa América.

Ambos sabem que não têm outra opção a não ser somar os três pontos se quiserem chegar às quartas de final no encerramento da chave, no domingo, quando o Equador jogará contra o México em Glendale (Arizona) e a Venezuela enfrentará a Jamaica em Austin (Texas) ).

GRUPO

Segunda rodada

Quarta-feira, 26 de junho (horário de Brasília)

Em Las Vegas (19h): Equador-Jamaica

Em Inglewood (22h): México-Venezuela

Classificação:

Pts J V E D GP GC SG

1. Venezuela 3 1 1 0 0 2 1 1

2. México 3 1 1 0 0 1 0 1

3. Equador 0 1 0 0 1 1 2 -1

4. Jamaica 0 1 0 0 1 0 1 -1

Jogos restantes:

Terceira rodada

Domingo, 30 de junho (horário de Brasília)

Em Glendale (21h): México-Equador

Em Austin (21h): Jamaica-Venezuela

Jogos já disputados:

Primeira rodada:

Sábado, 22 de junho

Em Santa Clara: Equador-Venezuela 1-2

Em Houston: México-Jamaica 1-0

