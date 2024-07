Andreas vê Brasil favorito diante do Uruguai e cita como Seleção pode se "reconectar" com torcida

A- A+

“Não temos dúvidas entre a gente”. Essa foi uma das primeiras frases ditas pelo meia Andreas Pereira na coletiva desta quinta (4), às vésperas da partida do Brasil contra o Uruguai, em Las Vegas, pelas quartas de final da Copa América. Uma declaração para reforçar a confiança em diversas áreas. No grupo de atletas, no trabalho do técnico Dorival Júnior, na força da camisa da Seleção, no impacto que a tradição do País no futebol ainda causa nos adversários e, de forma mais factual, na classificação à semifinal.





“Não temos dúvidas entre a gente. Estamos super focados. São 36 dias juntos, todo mundo comprou a ideia do professor. A reconexão com a torcida vai ser ao longo do tempo e se a gente levantar a Copa América”, previu.



Andreas também rechaçou problemas no ambiente da Seleção após exibições abaixo do esperado contra Costa Rica e Colômbia. "A gente está acostumado com a pressão de sempre ter que vencer. O grupo está fechado. É leve o clima. Estamos preparados para vencer o jogo. Estou mais com os jogadores do que com minha família. A gente criou um grupo de muita amizade. Isso vai ser importante nas fases de mata-mata”, completou.



Favoritismo



O Uruguai teve 100% de aproveitamento na primeira fase e com um desempenho que faz alguns colocarem a Celeste como favorita nas quartas. Uma ‘pedreira’ no caminho da Seleção. Andreas, porém, enxerga o outro lado da moeda.



"O Brasil, por ser o Brasil, é sempre favorito, pelos jogadores que tem. Mas se todo mundo de fora está falando que o Uruguai é o favorito, eles podem ser os favoritos. Mas a gente vai chegar e ganhar esse jogo. Eu tenho certeza que eles pensam: ‘putz, vamos jogar contra o Brasil’. Para eles vai ser pedreira muito mais do que para a gente. Temos um grupo muito qualificado. Para ganhar, a gente vai ter que atropelar, fazer tudo para vencer", frisou, saindo em defesa também do meio-campo brasileiro, criticado nos últimos jogos.



"O time do Uruguai é qualificado, tem muitos jogadores bons. Mas nosso meio-campo é muito bom. Todos jogam na Premier League. Se pegar nome por nome, a gente tem uma seleção que eles sonhariam em ter no Uruguai", apontou.



Vinícius Júnior



Contra o Uruguai, o Brasil não terá Vinícius Júnior, suspenso. O substituto ainda não foi definido por Dorival. Questionado sobre a ausência, o atleta provou mais uma vez que confia no grupo.



"Vini é um jogador muito importante para a gente. Claro que vamos sentir falta dele. Sobre isso (substituto), sabemos como é para jogar se Endrick ou Evanilson estiverem lá. Podemos nos adaptar de forma rápida dentro da partida. Temos forma de jogar com ‘falso 9’, dois ‘9’ fixos…temos variáveis para ganhar o jogo”, explicou.

