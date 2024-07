Leifert rebate Vini Jr: 'Acho você o melhor do mundo, mas pela seleção vai precisar de mais'

A- A+

A polêmica envolvendo Tiago Leifert e Vinícius Júnior ganhou mais um capítulo. Depois de ter as críticas rebatidas pelo camisa sete da Seleção Brasileira, o jornalista se pronunciou nesta quinta-feira (4) e fez elogios ao atacante do Real Madrid, candidato ao prêmio de melhor do mundo.

Na terça-feira (2), em uma postagem na rede social X (antigo Twitter), Vini Jr. acusou Leifert de querer colocar o Brasil contra ele e a seleção pelas críticas feitas depois da partida contra o Paraguai.

"Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa Seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele", escreveu o atacante.

Em sua live, Tiago Leifert considerou a postagem de Vini Jr. como "totalmente fora de propósito" e, apesar de ter feito elogios ao atacante, reforçou a opinião de que ele ainda não mostrou na Seleção Brasileira o mesmo futebol do Real Madrid.

"Isso de achar que estou contra a seleção e achar que a gente joga as pessoas contra os jogadores da seleção é uma coisa muito fora da realidade. Esse corte nunca vai chegar no Vinícius, os cortes que eu peço que ele seja o melhor do mundo na Bola de Ouro também não vão chegar, os cortes que eu defendo ele horas e horas também não vão chegar. Essas coisas não viralizam. Mas, se chegar, Vinícius sou muito seu fã, eu acho você o melhor do mundo, acho que você merece a Bola de Ouro esse ano, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais. Eu não retiro absolutamente nada do que falei na minha crítica", afirmou Tiago Leifert.

Apesar dos dois gols marcados diante do Paraguai, Vini Jr. não fez uma boa fase de grupos e teve atuações apagadas contra Costa Rica e Colômbia.

O atacante, inclusive, foi amarelado na última rodada e desfalca a seleção nas quartas de final da Copa América. No sábado (6), o Brasil enfrentará o Uruguai, às 22 horas (horário de Brasília), em Las Vegas. O classificado enfrenta Colômbia ou Panamá na semifinal.





