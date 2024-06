A- A+

FUTEBOL Gol de Vini Jr em final aumenta campanha por Bola de Ouro e comparações com Neymar Celebrado como grande nome do Real Madrid nas comemorações do título da Liga dos Campeões, brasileiro vê crescer coro por premiação de melhor do mundo

Vini Jr. foi o grande nome também no dia seguinte do título do Real Madrid na Liga dos Campeões. Das capas de jornais na Espanha e pelo mundo, o atacante brasileiro foi alvo de propaganda de todos os lados para ganhar a premiação de melhor do mundo de 2024.

— Vinicius é Bola de Ouro. Não há dúvidas — declarou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, à Rádio Cadena SER, no sábado. Ontem, o clube deu início, à agenda de comemorações pelo seu 15º título da Champions League, e a torcida repetiu o coro “Vinicius, Bola de Ouro” várias vezes. O brasileiro foi um dos mais aclamados pelos milhares de torcedores que foram às ruas de Madri.

— Obrigado a todos, estou muito feliz por estar aqui (na festa do título) novamente. É muito importante estar aqui com vocês. Aprendemos muito com o Kroos, com o Nacho, com o Dani (Carvajal), com o Luka (Modric)... E os jovens que estão aqui querem vencer muito mais" — disse Vini.

Depois de um dia de festa, o atacante se apresentará esta semana junto com seus companheiros à seleção brasileira, que treina em Orlando de olho em dois amistosos, contra México e Estados Unidos, antes da Copa América. Vini terá três dias de folga e chega na quarta-feira. Sem Neymar, machucado, o camisa 7 do Real Madrid será a principal referência do time de Dorival Júnior na competição, e pretende usar o torneio para se credenciar de vez para conquistar a Bola de Ouro. Companheiro de Vini no clube e na seleção, Rodrygo também deixou sua torcida para a eleição.

— Agora não tem mais como tirar, fez gol na final. Se eu votasse, já sabem em quem seria. Acho que pela temporada que o Vini fez, pelos gols decisivos na Champions, põe ele um passo à frente dos demais. Mas nunca sabemos os critérios de verdade... Tem a Copa América também, que vai contar — lembrou Rodrygo.





Comparações

Além da dupla do Real, ainda não se apresentaram à seleção os goleiros Bento e Rafael, o lateral Guilherme Arana, o zagueiro Éder Militão, o volante Éderson, e o atacante Endrick. Vini foi o 6º colocado na última Bola de Ouro. O vencedor do ano passado foi Lionel Messi, levou o prêmio pela oitava vez. Um jogador brasileiro não é eleito desde Kaká, em 2007. Neymar nunca conquistou o prêmio, e a ascensão de Vini tem rendido comparação entre os dois nas redes sociais.

Luana Piovani comparou Neymar e Vini Jr. em um vídeo no Instagram. Nos últimos dias, a atriz travou uma briga pública com o atacante do Al Hilal após criticá-lo por um projeto associado à privatização de áreas no litoral brasileiro. “Vini Junior é o nosso real e verdadeiro ídolo, bombando na segunda Champions League. Quando você vê o Vini tomando porrada, não deve ser fácil você escutar aquelas pessoas falando absurdos”, disse ela, se referindo aos ataques racistas sofridos pelo atleta. Outras figuras públicas e até políticos também postaram comparações.

